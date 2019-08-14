2019-08-13T12:30:09+03:00
Общество

В Киренском районе в рамках социального партнерства восстановили сгоревший дом

Деревянное двухэтажное здание обшили сайдингом, придав ему современный вид
Дарья АМУРСКАЯ
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После пожара дом представлял собой глыбу льда. Фото предоставлены администрацией Киренского района. Фото предоставлены администрацией Киренского района.После пожара дом представлял собой глыбу льда. Фото предоставлены администрацией Киренского района. Фото предоставлены администрацией Киренского района.

Сейчас, глядя на новенький дом по улице Чапаева, 53 в поселке Алексеевске Киренского района, даже и не подумаешь, что чуть более трех лет назад на его месте было настоящее пепелище. Тогда, в ноябре 2016 года, беда пришла откуда не ждали. Семьи, которые проживали в 12 квартирах деревянного двухэтажного здания, вмиг остались без крыши над головой. В 40-градусный мороз люди выбегали на улицу, кто в чем был. Некоторые не успели захватить даже документы. Один из трех подъездов сгорел полностью, второй частично. Квартиры, не пострадавшие от пламени, залили водой. К слову, тушить пожар при такой низкой температуре было тем еще испытанием - вода тут же замерзала. Дом одновременно горел и покрывался льдом. Одни причиной трагедии считают короткое замыкание, другие - неосторожное обращение с огнем.

Восстановление здания шло быстрыми темпами. Фото предоставлены администрацией Киренского района.

Восстановление здания шло быстрыми темпами. Фото предоставлены администрацией Киренского района.

Письмо губернатору

Все оставшиеся без крова семьи поселились у родственников или сняли квартиры. При этом они не отчаивались и добивались восстановления дома - писали обращения во все инстанции. Одно из писем было направлено на имя губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

- Глава Приангарья дал поручение министерству экономического развития региона совместно с администрацией Киренского района решить этот вопрос в рамках социального партнерства, - рассказал мэр Киренского района Кирилл Свистелин. - Между правительством области компаниями, входящими в ассоциацию лесопромышленников "Русский лес" было подписано соглашение, в его рамках и была оказана помощь.

Вячеслав Некрасов, начальник строительного отдела администрации Киренского района, сообщил, что с помощью средств, которые поступили в благотворительный фонд «Благодать», в 2017 - 2018 годах сгоревший дом был восстановлен. Деревянное строение обшили сайдингом, возвели новую металлическую крышу, для внутренней отделки использовали гипсокартон.

Также были обновлены системы водо- тепло- и электроснабжения. Общая смета на 22 млн рублей, а фактически оплачено 11 млн.

Когда капитальный ремонт подходил к концу, выяснилось, что денег на расчет с подрядчиком не хватает. Тем не менее весной этого года некоторые семьи уже вернулись в свои квартиры.

Анна Скретнева с мужем и тремя детьми три зимы провели на даче. В обновленный дом поспешили заселиться одними из первых. Все, что было до этого переезда, они вспоминают как страшный сон.

- Мы жили как раз в том подъезде, который выгорел полностью, - рассказала Анна. - Пришлось походить по инстанциям, но мы добились восстановления дома. И губернатор помог, и мэр Кирилл Свистелин, и многие другие.

Агата Гусевская прожила в этом доме более 25 лет. После пожара ее семья была вынуждена снимать квартиру.

- Сейчас уже все нормально. Крыша над головой есть. Ремонт в квартире мы сделали сами. Нас все устраивает, - отметила она.

Обновленный фасад обшили сайдингом. Фото предоставлены администрацией Киренского района.

Обновленный фасад обшили сайдингом. Фото предоставлены администрацией Киренского района.

Помогали чем могли

Еще одна жительница дома, Светлана Вадюхина, подчеркнула большую заслугу людей в восстановлении деревянного здания.

- С миру по нитке - и дом собрали. Обращались, конечно, везде. Потом деньги стали поступать на ремонт, их не хватило. Но главное - погорельцам теперь есть где жить. И вода есть, и электричество, и отопление - все системы новые. А после пожара нам еще материальную помощь выделили - не оставили в беде. Поэтому всем, кто помогал, хочется выразить слова благодарности, - сказала Светлана.

Николай Терещенко во время пожара был в Иркутске.

- Я приехал и увидел страшное зрелище - черную обледеневшую двухэтажную глыбу вместо дома, - поделился он своими воспоминаниями. - Большая благодарность людям, которые откликнулись на нашу беду. Администрация и дума района, предприятия и организации, обычные люди - все помогали чем могли.

Терещенко отметил, что сначала люди были готовы взяться за восстановление деревянного здания своими силами, методом народной стройки, но потом посчитали, в какую сумму все это обойдется, и поняли - одни не справятся.

- Обращения к мэру района и губернатору, безусловно, помогли. Кроме того, лесозаготовительные предприятия выделили пиломатериалы, а подрядчик, который занимался возведением в Алексеевске физкультурно-оздоровительного комплекса, взялся непосредственно за работы по капремонту дома. В целом, можно сказать, обошлись малой кровью. Здание полностью обновлено. Оно красиво выглядит и снаружи, и изнутри. А ведь если бы тогда не приняли важных управленческих решений, на его месте сейчас был бы пустырь, и люди бы все уехали. Но жизнь в северных территориях должна продолжаться. Это стратегическая задача.

Стоит отметить, что благодаря социальному партнерству в Киренском районе решаются многие вопросы. В 2014 году был зарегистрирован благотворительный фонд «Благодать», деятельность которого направлена на развитие территории.

Сейчас в капитально отремонтированном доме семьи вновь справляют новоселье. Фото предоставлены администрацией Киренского района.

Сейчас в капитально отремонтированном доме семьи вновь справляют новоселье. Фото предоставлены администрацией Киренского района.

Благотворителями выступили компании, входящие в ассоциацию лесопромышленников "Русский лес".

Средства, полученные по соглашениям, были направлены на восстановление сгоревшего дома в поселке Алексеевске Киренского района (ул. Чапаева, 53), софинансирование благоустройства сквера Свободы в Киренске и территории историко - краеведческого музея, оплату проезда спортсменов и творческих коллективов для участия в соревнованиях и конкурсах, проводимых в Иркутске.

Кроме того, фонд оказывал адресную благотворительную помощь, в том числе пострадавшим при пожаре в селе Бубновка.

Сейчас ведется дальнейшая работа по привлечению благотворителей, заключению соглашений о социально-экономическом партнерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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