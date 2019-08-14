В Киренском районе в рамках социального партнерства восстановили сгоревший дом

Сейчас, глядя на новенький дом по улице Чапаева, 53 в поселке Алексеевске Киренского района, даже и не подумаешь, что чуть более трех лет назад на его месте было настоящее пепелище. Тогда, в ноябре 2016 года, беда пришла откуда не ждали. Семьи, которые проживали в 12 квартирах деревянного двухэтажного здания, вмиг остались без крыши над головой. В 40-градусный мороз люди выбегали на улицу, кто в чем был. Некоторые не успели захватить даже документы. Один из трех подъездов сгорел полностью, второй частично. Квартиры, не пострадавшие от пламени, залили водой. К слову, тушить пожар при такой низкой температуре было тем еще испытанием - вода тут же замерзала. Дом одновременно горел и покрывался льдом. Одни причиной трагедии считают короткое замыкание, другие - неосторожное обращение с огнем.

Восстановление здания шло быстрыми темпами. Фото предоставлены администрацией Киренского района.

Письмо губернатору

Все оставшиеся без крова семьи поселились у родственников или сняли квартиры. При этом они не отчаивались и добивались восстановления дома - писали обращения во все инстанции. Одно из писем было направлено на имя губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

- Глава Приангарья дал поручение министерству экономического развития региона совместно с администрацией Киренского района решить этот вопрос в рамках социального партнерства, - рассказал мэр Киренского района Кирилл Свистелин. - Между правительством области компаниями, входящими в ассоциацию лесопромышленников "Русский лес" было подписано соглашение, в его рамках и была оказана помощь.

Вячеслав Некрасов, начальник строительного отдела администрации Киренского района, сообщил, что с помощью средств, которые поступили в благотворительный фонд «Благодать», в 2017 - 2018 годах сгоревший дом был восстановлен. Деревянное строение обшили сайдингом, возвели новую металлическую крышу, для внутренней отделки использовали гипсокартон.

Также были обновлены системы водо- тепло- и электроснабжения. Общая смета на 22 млн рублей, а фактически оплачено 11 млн.

Когда капитальный ремонт подходил к концу, выяснилось, что денег на расчет с подрядчиком не хватает. Тем не менее весной этого года некоторые семьи уже вернулись в свои квартиры.

Анна Скретнева с мужем и тремя детьми три зимы провели на даче. В обновленный дом поспешили заселиться одними из первых. Все, что было до этого переезда, они вспоминают как страшный сон.

- Мы жили как раз в том подъезде, который выгорел полностью, - рассказала Анна. - Пришлось походить по инстанциям, но мы добились восстановления дома. И губернатор помог, и мэр Кирилл Свистелин, и многие другие.

Агата Гусевская прожила в этом доме более 25 лет. После пожара ее семья была вынуждена снимать квартиру.

- Сейчас уже все нормально. Крыша над головой есть. Ремонт в квартире мы сделали сами. Нас все устраивает, - отметила она.

Обновленный фасад обшили сайдингом. Фото предоставлены администрацией Киренского района.

Помогали чем могли

Еще одна жительница дома, Светлана Вадюхина, подчеркнула большую заслугу людей в восстановлении деревянного здания.

- С миру по нитке - и дом собрали. Обращались, конечно, везде. Потом деньги стали поступать на ремонт, их не хватило. Но главное - погорельцам теперь есть где жить. И вода есть, и электричество, и отопление - все системы новые. А после пожара нам еще материальную помощь выделили - не оставили в беде. Поэтому всем, кто помогал, хочется выразить слова благодарности, - сказала Светлана.

Николай Терещенко во время пожара был в Иркутске.

- Я приехал и увидел страшное зрелище - черную обледеневшую двухэтажную глыбу вместо дома, - поделился он своими воспоминаниями. - Большая благодарность людям, которые откликнулись на нашу беду. Администрация и дума района, предприятия и организации, обычные люди - все помогали чем могли.

Терещенко отметил, что сначала люди были готовы взяться за восстановление деревянного здания своими силами, методом народной стройки, но потом посчитали, в какую сумму все это обойдется, и поняли - одни не справятся.

- Обращения к мэру района и губернатору, безусловно, помогли. Кроме того, лесозаготовительные предприятия выделили пиломатериалы, а подрядчик, который занимался возведением в Алексеевске физкультурно-оздоровительного комплекса, взялся непосредственно за работы по капремонту дома. В целом, можно сказать, обошлись малой кровью. Здание полностью обновлено. Оно красиво выглядит и снаружи, и изнутри. А ведь если бы тогда не приняли важных управленческих решений, на его месте сейчас был бы пустырь, и люди бы все уехали. Но жизнь в северных территориях должна продолжаться. Это стратегическая задача.

Стоит отметить, что благодаря социальному партнерству в Киренском районе решаются многие вопросы. В 2014 году был зарегистрирован благотворительный фонд «Благодать», деятельность которого направлена на развитие территории.

Сейчас в капитально отремонтированном доме семьи вновь справляют новоселье. Фото предоставлены администрацией Киренского района.

Благотворителями выступили компании, входящие в ассоциацию лесопромышленников "Русский лес".

Средства, полученные по соглашениям, были направлены на восстановление сгоревшего дома в поселке Алексеевске Киренского района (ул. Чапаева, 53), софинансирование благоустройства сквера Свободы в Киренске и территории историко - краеведческого музея, оплату проезда спортсменов и творческих коллективов для участия в соревнованиях и конкурсах, проводимых в Иркутске.

Кроме того, фонд оказывал адресную благотворительную помощь, в том числе пострадавшим при пожаре в селе Бубновка.

Сейчас ведется дальнейшая работа по привлечению благотворителей, заключению соглашений о социально-экономическом партнерстве.