Мастера своего дела: иркутские нефтяники стали лучшими по профессии

Чтобы работать на нефтепромысле, нужно априори быть грамотным, ответственным и суперпрофессиональным. Ведь речь идет о предприятии с высокотехнологичным производством, где необходимо и правила безопасности строго соблюдать, и курс на развитие постоянно держать, постигая новые компетенции. Корпоративный конкурс профессионального мастерства среди рабочих профессий и основных инженерных специальностей НК «Роснефть» «Лучший по профессии» как раз направлен на то, чтобы сотрудники оттачивали и совершенствовали свои профессиональные навыки.

Фото: АО «Верхнечонскнефтегаз»

В финале конкурса, который в этом году проходил в Уфе, участие приняли 15 сотрудников АО «Верхнечонскнефтегаз» - дочернего предприятия компании. Выступили достойно, заняв три призовых места.

Алексей Артемьев победил в номинации «Машинист технологических насосов» и привез даже не одну, а две награды!

- Я участвовал в конкурсе четвертый раз, - рассказывает Алексей. - Раньше был близок к тройке призеров. В этом году рассчитывал в нее попасть, но первого места никак не ожидал. Думаю, опыт предыдущих выступлений помог мне справиться с волнением и выполнить задание вовремя и до конца. Значит, моя победа - это не случайность, а совершенствование навыков год за годом. Хочу пожелать следующим участникам также тренироваться, и тогда успех обязательно придет!

Алексей признается, что подготовка к состязанию способствует более ответственному подходу даже к повседневной, казалось бы, известной до мелочей работе. Выступление Алексея было не только лучшим, но и отмечено специальной наградой - медалью от Министерства энергетики Российской Федерации.

Конкуренция нешуточная

ВЧНГ участвует в «Лучшем по профессии» каждый год. Но в 2019-м конкурс особенный - юбилейный. Количество участников постоянно увеличивается. В этом году 660 участников более чем из 100 дочерних обществ НК «Роснефть» отстаивали честь своих предприятий по трем направлениям - «Нефтегазодобыча», «Нефтепереработка» и «Нефтепродуктообеспечение». Представители АО «Верхнечонскнефтегаз» демонстрировали профессионализм в 13 номинациях блока «Нефтегазодобыча».

В числе победителей кроме Алексея Артемьева в очередной раз оказался самый «стабильный» участник команды ВЧНГ. Это слесарь-ремонтник нефтепромыслового оборудования Максим Ащеулов. Он уже в третий раз занимает третье место на финале в своей номинации. При этом с конкурсной площадки Максим каждый год выходит в расстроенных чувствах со словами «все пошло не так». Кто знает, может быть, это некое профессиональное кокетство, а может, своеобразная примета на удачу?!

Оператор по добыче нефти и газа Денис Белоконов также стал обладателем третьего места. Целеустремленный молодой человек (ему всего 23 года) пришел в ВЧНГ сразу после окончания вуза. В прошлом году в финале конкурса он не занял призового места, и отчасти справедливо. Даже при качественной теоретической подготовке меньше чем за год работы объективно нельзя перенять опыт старших коллег и превзойти их. Для этого нужна практика. И вот нынче Денис, запомнившись членам жюри в прошлом году, подготовился еще лучше и получил честно заработанную награду.

Фото: АО «Верхнечонскнефтегаз»

Дорогу новичкам

Участвовали и дебютанты. Так, в номинации «Лаборант химического анализа» выступала Ирина Благова - победитель локального этапа «Лучшего по профессии -2019». Уехала с финала без наград. Но первое выступление «на России» - чаще всего это победа над самим собой, знакомство с характером конкурса, приобретение опыта. Ирина еще наверстает упущенное! Так же, как и слесарь по ремонту технологических установок Дмитрий Балаев.

- Можно я еще раз выступлю, прямо сейчас? Я понял, как надо, я готов показать лучший результат! - сказал Дмитрий, только выйдя с конкурсной площадки.

Еще два новичка в команде АО «ВЧНГ» - Михаил Черепанов и Александр Юркин - выступили в составе звена электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования вместе с Алексеем Бельским. Конкурсанты и на вахте работают в одной бригаде, поэтому действуют как единый слаженный механизм. Нужно отметить, что на эту номинацию приходятся самые суровые испытания всего конкурса. В общей сложности электромонтеры провели на площадке более четырех часов! Тушили «загоревшуюся» трансформаторную будку, оказывали помощь пострадавшему «манекену» при поражении электрическим током, меняли изолятор. Мастерство показали достойно!

Фото: АО «Верхнечонскнефтегаз»

Кстати, работники «Верхнечонскнефтегаза» представляли предприятие не только в качестве конкурсантов, но и как члены жюри. Елена Варламова, Владимир Некрасов и Сергей Пироженко были приглашены в качестве экспертов в номинациях «Лаборант химического анализа» в нефтепереработке, «Электрогазосварщик» и «Слесарь-ремонтник нефтепромыслового оборудования» в нефтедобыче. По словам главного сварщика АО «ВЧНГ» Владимира Некрасова, побывать в жюри такого конкурса - отличный опыт и полезные знания о том, как надо готовить участника, какие моменты тщательнее отрабатывать.

А в награду не только медали, но и сама церемония награждения. Ее сделали максимально торжественной и яркой. Такой, что запомнится на всю жизнь: дамы в вечерних платьях, мужчины в строгих костюмах, живая музыка в холле, мастер-класс по созданию украшений из живых цветов и многое другое! В перерывах между награждениями номинаций для гостей выступали коллеги - работники дочерних обществ «Роснефти» и их дети. Все они участники и финалисты еще одного корпоративного события - фестиваля талантов «Роснефть зажигает звезды». Словом, все дороги открыты - и в творчестве, и в мастерстве.