32 коровы и стакан парного молока: под Черемхово украли стадо буренок

"32 коровы, 32 коровы и стакан парного молока..." - почти как в известной детской песенке. Именно столько животных в апреле пропали в деревне Нельхай, что в Аларском районе. Воры незаметно увели целое стадо, которое паслось в поле без присмотра. Местные жители не ожидали, что кто-то положит глаз на скот. Вышли вечером загнать животных в дом - а нет никого! Коровки, кстати, недешевые. Преступники поживились на миллион рублей...

- Что же делать нам, без молока, без мяса? Где же теперь нашли кормилицы? - плакали деревенские. Тяжко без коров, особенно большим семьям.

Закрутился целый детектив. Полицейские обошли десятки деревень, осмотрели каждый сарай, останавливали встречные грузовики - а вдруг похищенных буренок везут в кузове? Расследование набирало обороты. И результат не заставил долго ждать. Возле одного частного дома в Черемхове стражи порядка увидели подозрительно большое стадо коров. Стали выяснять, оказалось, те самые! Краденые. Только представьте, сколько часов гнали их от родной деревни в город - 30 километров протопали.

Воры сидели там же, в доме возле ворованных буренок. Видимо, сторожили свою добычу. Это трое уже судимых жителей Черемхово, им от 22 до 30 лет. Их задержали, а коровок вернули владельцам. Правда, не всех, а только 23 штуки - остальных, увы, преступники уже продали.

- Пойдемте, мои сладкие, - с любовью приговаривала пожилая сибирячка, отгоняя своих шестерых буренок обратно, домой.

Завели уголовное дело. Как сообщают в ГУ МВД по Иркутской области, сейчас расследование подошло к концу. Скоро воры услышат приговор в Аларском районном суде.