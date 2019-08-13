2019-08-13T12:32:36+03:00
Происшествия

Преследовали и загнали в кусты: школьники задержали грабителя, который сорвал с иркутянки золотую цепочку

МВД наградило отважных подростков за смелость [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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«Хочу стать полицейским»: Костя Григорьев - один из смельчаков, поймавших вора. Фото: из архива семьи.«Хочу стать полицейским»: Костя Григорьев - один из смельчаков, поймавших вора. Фото: из архива семьи.
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- Держите вора! – во весь голос кричала 45-летняя иркутянка на улице Лермонтова. За секунду до этого незнакомый мужчина сорвал с нее золотую цепочку и бросился прочь. Вечер, народу вокруг немного. Единственные, кто оказались поблизости - компания школьников.

- Я как раз гулял с друзьями на площадке, веселился, - рассказывает один из них, 15-летний Костя Григорьев. - Мы сами не видели, как вор украл у женщины цепочку. Но когда она попросила помочь, сразу отозвались.

Ребята повели себя как заправские сыщики. Узнали, как выглядит вор и куда он скрылся, а потом кинулись за ним, искать след. Грабитель в это время, видимо, уже почувствовал, что далеко не убежит и прыгнул в ближайшие кусты. Притих, думал: «Авось, не заметят». Но не на тех напал!

- Сначала мы его из виду потеряли, а потом смотрим, в кустах сидит, - вспоминает Костя. - Мы его вывели, окружили и ждали полицейских.

Влад Нурдинов тоже не испугался, пока с друзьями караулил вора. Фото: из архива семьи.

Влад Нурдинов тоже не испугался, пока с друзьями караулил вора. Фото: из архива семьи.

Стражи порядка приехали в считанные минуты, задержали вора. Он уже понимал, что отпираться бесполезно, и во всем сознался. Ну а ребята особого значения своему поступку не придали. Надо было - помогли.

- Мы с мужем воспитываем сына так, что он старается пресекать любую несправедливость, - рассказывает мама Кости, Инна Григорьева. – Начинали с маленького: учили уступать женщинам места, со всеми здороваться, быть вежливым и честным. Но этот поступок - самый яркий. Значит, не зря мы старались. Я очень горжусь Костей, но в то же время и переживаю за него, все-таки ловить преступников - опасное занятие.

Возможно, в будущем это станет для Кости делом всей жизни. Он давно поставил себе цель стать полицейским - говорит, что очень хочет помогать людям. Можно сказать, именно сейчас он сделал первый шажок к своей мечте.

Двое его друзей в этой ситуации тоже не растерялись.

− Когда сын позвонил мне и рассказал, что помог задержать грабителя, я была немного шокирована – мало ли что на уме у этого преступника? – говорит мама еще одного смельчака, Влада Нурдинова. - Но юношеский максимализм все-таки берет свое: сын сказал, что совсем не испугался. Я считаю, что он поступил правильно, хоть и рискованно.

Все это происходило 26 июля. На днях смелых школьников торжественно наградили полицейские, вручили им благодарности. А 36-летний грабитель теперь сидит в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Кстати, иркутянина уже судили за подобные преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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