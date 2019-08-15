Книжный фестиваль в Иркутске 2019: студенты школы-студии МХАТ представят три спектакля

Итак, книжный фестиваль в Иркутске уже скоро. На мероприятии будут не только презентации книг и лекции, но и спектакли - театралам понравится. В наш город приедут молодые таланты из школы-студии МХАТ. Они представят три постановки.

Итак, 30 августа в Театре юного зрителя имени А.Вампилова студенты МХАТа покажут спектакль «Чуш или все, что осталось после нашей поездки на родину писателя» по произведениям Виктора Астафьева. Ставили его не просто по прозе, а на основе собственных впечатлений актеров от поездки на родину писателя.

30 и 31 августа иркутянам покажут спектакль «Лес». Это философская постановка. Актеры будут играть на улице, возле стадиона «Труд». Они попробуют показать связь людей и природы в индустриальную эпоху, перевоплотившись в "лесных" людей. Декорациями послужат листья, камни, ветки. Кстати, "Лес" заслуживает особого внимания, поскольку недавно его показали на театральном фестивале в Эдинбурге - крупнейшем в мире.

А еще 31 августа в ТЮЗе можно будет увидеть музыкально-поэтическую постановку «Оттепель», созданную в память об Александре Володине. В этом спектакле артисты попытаются воссоздать атмосферу свободы и романтики 1960-х годов. Режиссер говорит, что постановка не только об истории, но и о том, что оттепель нужна всем - в душах, отношениях, умах.

Кроме того, 31 августа в ТЮЗе пройдет встреча с режиссером Виктором Рыжаковым. Он будет рассказывать о драматургии современного театра. Также в эти дни можно будет посетить литературные чтения.

Приятный момент - все это бесплатно. Единственное - на спектакли в ТЮЗе и встречу с режиссером нужно заранее бронировать билеты.

Напомним, книжный фестиваль в Иркутске состоится с 30 августа по 1 сентября возле стадиона "Труд". Организаторы мероприятия - фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».