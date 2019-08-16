Проект “Городская среда”: Благоустройство общественных пространств
гости: начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела и координатор по контролю благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта ФКГС Игорь Бялоус
Марина Шевела, начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска
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Игорь Бялоус, координатор по контролю благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта ФКГС
Проект Городская среда : Благоустройство общественных пространств.гости: начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела и координатор по контролю благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта ФКГС Игорь Бялоус
Проект “Городская среда”: Благоустройство общественных пространств
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