2019-08-16T08:08:48+03:00
Тема дня - Иркутск

Проект “Городская среда”: Благоустройство общественных пространств

гости: начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела и координатор по контролю благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта ФКГС Игорь Бялоус
Наталья КРАВЧЕНКО
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Марина Шевела, начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации ИркутскаМарина Шевела, начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска
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Игорь Бялоус, координатор по контролю благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта ФКГС

Игорь Бялоус, координатор по контролю благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта ФКГС

Проект Городская среда : Благоустройство общественных пространств.гости: начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела и координатор по контролю благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта ФКГС Игорь Бялоус

Проект “Городская среда”: Благоустройство общественных пространств

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ИСТОЧНИК KP.RU

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