Чемпионат России по стрельбе из лука 2019 в Иркутске: лучшие моменты

Для Иркутска - событие, а для самих лучников - очередное испытание. На стадионе «Труд» прошел чемпионат России по стрельбе из лука, в котором принимали участие сильнейшие спортсмены страны, серебряные призеры в команде XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ксения Перова, Туяна Дашидоржиева, Инна Степанова. Кстати, за Туяну и Инну мы болели, если помните, особенно. Девушки представляют соседнюю Бурятию.

Почему именно Иркутску выпала честь встречать звезд? Министр спорта Приангарья Илья Резник говорит, что на самом деле стрельба из лука - базовый для нашего региона вид спорта. Сегодня им занимаются в области более 900 человек.

- Для нас эти соревнования очень важны. Так как команде Иркутской области позволено выступить расширенным составом, то у наших молодых спортсменов есть возможность попробовать силы в борьбе с сильнейшими, - рассказывает Илья Резник.

Мужская команда - надежда сборной на медали на предстоящей Олимпиаде в Токио.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильнейшие - это не только наши знаменитые девушки-лучницы, но и мужчины. Среди них бронзовый призер XXIX Олимпийских игр в Пекине Баир Баденов, победитель Всемирной летней Универсиады в Неаполе Антон Булаев, чемпионы в командном зачете Всемирной летней Универсиады в Неаполе Бэлигто Цынгуев и Эрдэм Цыдыпов, чемпионы Европы в команде 2018 года Арсалан Балданов, Виталий Попов, Галсан Базаржапов и многие другие.

Главное - попасть точно в цель.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вход на соревнования был открыт с 14 по 18 августа для всех желающих. Чемпионат России проводился в трех направлениях - среди женщин, мужчин и команд-микс. Спортсмены соревновались в меткости в классическом и блочном луке. Всего 192 человека из 22 регионов страны. Что касается наших атлетов, то в состав команды Приангарья вошли 27 спортсменов.

Масштаб соревнований огромен: приехали почти 200 лучников.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, по итогам турнира будет сформирована сборная команда России для участия в финале Кубка мира, который пройдет в Москве с 4 по 7 сентября. А еще, конечно, многих из участников «иркутского» Чемпионата мы увидим в 2020 году в Токио на Олимпиаде.

Одно из последних достижений Ксении Перовой - в 2017 году стала победительницей чемпионата мира по стрельбе из классического лука. Опередила, между прочим, олимпийскую чемпионку из Южной Кореи Чхан Хе Джин.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конкуренция нешуточная!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лучшие отправятся на Кубок мира в Москву.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С погодой спортсменам повезло. Ветра нет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инна Степанова в 2016 году стала серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном первенстве вместе с Ксенией Перовой и Туяной Дашидоржиевой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А это Туяна Дашидоржиева. В 11 лет пришла в спорт и уже через два года выполнила норматив мастера спорта.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА