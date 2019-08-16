В память об умершей от рака дочери иркутская органистка Яна Юденкова помогает собирать деньги на лечение детей

Этим летом у органистки Яны Юденковой из Иркутска умерла дочь. У нее была остеосаркома. Деньги на лечение девочки собирали всем городом, врачи делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь... Но Яна и сейчас не опускает руки. Она верит, что бороться нужно всегда, и вселяет эту мысль в других. Сейчас она помогает других семьям, где тяжело болеют дети. Например, 12-летней Полине Губиной из Ангарска, которой тоже диагностировали рак.

- Яна вдохновила меня на борьбу, растормошила, - рассказывает "Комсомолке" мама девочки Марина Симакова. - Я не знала, что делать, как быть. Но она морально настроила меня на действия и помогла начать сбор денег. Убедила, что они нам очень понадобятся.

Полина - добрая, светлая девочка. Очень любит танцевать, с удовольствием учится в школе, душа компании.

- Дочь обожает природу и животных, очень бережно относится ко всему, что ее окружает, - рассказывает ее мама. - У нее есть мечта - стать косметологом и помогать девушкам быть еще красивее.

Когда Полине поставили диагноз остеосаркома, никто из близких не мог поверить - такая она всегда активная и энергичная, разве она может заболеть? Увы, болезнь поразила верхнюю треть правой плечевой кости. Девочке уже делали химиотерапию, но для того, чтобы вылечиться, ей необходимо эндопротезирование. Такую операцию могут сделать только в Москве.

- Само лечение нам обещают бесплатное, но на дорогу и проживание в столице нужны большие деньги, а где нам их взять? - тяжело вздыхает Марина Симакова. - Я работаю оператором на хлебзаводе, муж - слесарь, зарплаты у нас совсем небольшие. А теперь мне, скорее всего, придется увольняться, чтобы быть всегда рядом с дочкой.

На первое время им понадобится, вероятно, не менее 100 тысяч рублей. Многие иркутяне уже отозвались на чужую беду, стали отправлять деньги. Хоть немного - но семье все-таки уже полегче. Реквизиты для перечисления здесь.