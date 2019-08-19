Работа после 50: сотрудники в Иркутске точно нужны, но смотря какие

Росстат бьет тревогу: количество рабочих рук в стране уменьшается. И особенно среди тех, кому от 50 до 60. Тот самый возраст, что, после недавнего повышения пенсионного ценза должен бы активно трудиться. По официальной статистике Роструда, растет число тех, у кого возраст за 50, они не могут найти работу и становятся безработными. Есть ли работа после 50 в Иркутске?

И люди «около 50» ищут лучшее место под солнцем

Вы удивитесь и будете спорить, но это правда. Свободных рабочих мест в Иркутске почти 18 тысяч. Это только по базе данных минтруда, но далеко не все вакансии официально заявляются. Безработица в городе почти на нуле, рабочих рук не хватает.

«Так это все для молодых, - вздохнете вы. - А вот многие говорят, что многих людей накануне пенсии просто заставляют увольняться. И куда пойдешь, есть ли работа после 50?»

Конечно, тут многое зависит от конкретной ситуации. Но в реальности в городе на различных предприятиях трудятся 418,7 тыс. человек. И больше 60 тысяч из них - даже старше пенсионного возраста. Эти люди вполне активные и не просто «дорабатывают» до пенсии, а ищут свое место под солнцем.

- Сегодня в Иркутске 11% соискателей в возрасте от 45 лет и старше. За последние три года эта доля выросла в несколько раз, - эти цифры весьма авторитетного агентства по поиску работы Head Hunter, которые приводит руководитель пресс-службы по Сибири Елана Таращук. - Конечно, при высокой активности на рынке труда, эта возрастная группа чувствует себя явно менее защищенной. По данным 2018 года, на них приходится каждый пятый отклик на рынке труда. Естественно, не каждый отклик заканчивается приглашением на собеседование, только 9% от общего числа. С одной стороны, эта цифра небольшая, но еще год назад она составляла только 3%.

Еще одна деталь - время, которое приходится тратить, чтобы найти подходящее место. Одно дело молодежь, она и за одну-две недели что-то находит. А те, кто в возрасте? За неделю находят себе новую работу 9% тех, кому «за». Около месяца ищут себе применение 11%, тратят на это 2 - 3 месяца 19%, до полугода - 12%, а больше полугода - 40%.

Работа после 50 : опыт всегда является преимуществом

С одной стороны, долго. С другой стороны, часть экспертов считает, что люди в возрасте просто более разумны. Как правило, у них есть накопления и поддержка семьи. Поэтому любую работу, по принципу «лишь бы была», они не ищут.

- Опыт всегда является преимуществом, - говорит руководитель рекрутингового агентства Анна Кузьменко. - А возраст не всегда является критерием отбора. Например, для экскаваторщиков, бульдозеристов, водителей очень важен именно опыт. И если со здоровьем все в порядке, то нет никаких проблем устроиться на работу и после 50 лет. Та же история со специалистами, допустим, в области энергетики. Молодой инженер ПТО не обладает еще нужной практикой. Очень неплохо устраиваются люди в возрасте в сферу услуг. Им легче найти контакт с человеком, выяснить, что ему на самом деле нужно, - таким больше доверяют. Это и работа продавца, и работа консультанта в турбизнесе. Неважен возраст при удаленной работе, особенно если человек на ты с компьютером (а это сейчас обычное дело). Ведь 50 сейчас тем, кому в начале XXI века было всего 30. Сложнее 50-летним устроиться на позицию руководителя среднего звена, допустим, начальником отдела, но это потому, что их непосредственному руководителю, как правило, 30 лет.

Кто и где требуется: где молодые. где в годах.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Совсем молодых не хотят брать на работу

Вот этого мы услышать совсем не ожидали… Хотя именно среди вчерашних студентов в Иркутске самый большой конкурс на одно рабочее место - 15 человек. Владельцы фирм хотят, чтобы у человека были какой-то опыт и представление об ответственности, а не одни амбиции. А такое сейчас найти непросто.

- Идеальный выбор для работодателей, которые обращаются к нам за подбором персонала, - люди 30 - 40 лет, когда уже есть профессиональный опыт, есть семья, подросшие дети, есть ипотека и прочие социальные обязательства, - рассказывает руководитель одного из кадровых агентств Иркутска Ольга Губанова. - Но таких специалистов не очень много. Тогда мы предлагаем и другие категории, хотя заказчик часто четко очерчивает планку - 48 - 50 лет. Но это, как правило, не касается хороших управленцев. Они устраиваются на работу и после 50. Опять же они почти всегда занимаются своим здоровьем. Что касается специалистов, то возраст играет роль тогда, когда нужны внешние данные. Это достаточно узкий круг профессий: официанты, офис-менеджеры, специалисты по работе с персоналом. Тут негласный возрастной ценз - до 30 лет. В остальном это вопрос психологии. Скажем, если я рекомендую профессионала старше 50 лет, значит, он действительно профессионал, он активный, интересуется жизнью и умеет себя преподнести.

Что делать тем, кто мечтает о пенсии

Но посмотрим правде в глаза. Далеко не все люди за 50 активны, бодры и жизнерадостны. Что делать тем, кто за годы жизни уже обрел усталость от всего на свете, букет болезней и просто не хочет работать, мечтая о пенсии? Пусть и маленькой. А потом копаться на грядках. Их не так давно огорошили - работать придется женщинам до 60, а мужчинам до 65. Если работа после 50 для этой категории?

- Да-да-да! Чтобы сидячая работа, чтобы ничего тяжелого не поднимать, и чтобы много не думать, интеллектуально не перегружаться, - по статистике директора кадрового агентства Анатолия Зайцева, у двух из десяти приходящих к нему соискателей в возрасте около 50 именно такие запросы. - Например, приходит инженер с солидного предприятия, с хорошей должностью и хочет найти место сторожа. Предложил ему проектную работу по специальности - не хочет, мол, устал от этого уже. Нашли ему место без проблем. На людей в возрасте спрос есть, да еще какой. Можно сказать, на одного человека несколько вакансий. Их охотно берут вахтерами, продавцами в небольшие магазины, в ломбарды, набирают в охранники, в своего рода «инкассаторы» - забирать выручку с небольших торговых точек. Вариантов много.

Топ-10 главных качеств сотрудников: работа после 50 тоже их требует.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Те, кому за 50, получают новые профессии

До конца года в регионе в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» обучение пройдут более 800 жителей предпенсионного возраста. Принять участие в программе могут как те, кто работает, так и те, кто ищет новое место. По этой программе можно повысить квалификацию или получить смежные профессии: повара, делопроизводителя, инспектора отдела кадров, специалиста по охране труда, охранника, специалиста по управлению персоналом, электромонтера, машиниста, сварщика, плотника, тракториста, водителя, кладовщика.

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Три совета от рекрутов

1. У специалистов, проработавших в той или иной сфере 20 - 30 лет, есть неоценимый капитал - личные связи в профессиональной среде. Не стесняйтесь их использовать. Рекомендации профессионалов - это всегда 5:0 в вашу пользу.

2. Плохой путь - подавать резюме на более низкую должность. На рядовые-то должности скорее и возьмут молодежь.

Также специалисты не рекомендуют желаемую зарплату в резюме указывать ниже рынка. На уступки, конечно же, идти можно - но не раньше личного разговора с будущим работодателем.

3. Возможно, придется пересмотреть некоторые стереотипы. Советское поколение привыкло: нормальная работа - это когда ты каждый день туда ездишь, имеешь свое место и график труда. Сегодня все чаще работодатели предпочитают временных или удаленных сотрудников, которые не сидят постоянно в офисе. Это вовсе не означает потерю в деньгах. Скажем, бухгалтер, которая из дома обслуживает несколько мелких предприятий, по совокупности может зарабатывать больше, чем если бы она честно отсиживала полный рабочий день по одному месту работы. Для удаленки возраст вообще не имеет значения - лишь бы работник был компетентен, имел телефон и интернет.