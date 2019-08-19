Поиграли со спичками: дети случайно подожгли памятник ветеранам в Тайшетском районе

На выходных в Иркутской области предметом для бурного обсуждения в социальных сетях стало шокирующее видео. На нем видно, как полыхает памятник ветеранам Великой Отечественной войны, который находится в поселке Шахты Тайшетского района. Пользователи социальных сетей возмутились. "Аморальные уроды!", - так называли они неизвестных на тот момент поджигателей в комментариях. Но оказалось, что памятник подпалили совсем не вандалы, а два 10-летних мальчика, которые живут в этом поселке.

- Дети играли неподалеку от монумента, и у одного из них при себе оказались спички, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Они начали чиркать ими и поджигать, и пламя совершенно случайно попало на один из венков, после чего огонь быстро распространился на весь памятник.

В результате случайного поджога памятные венки сгорели, но монумент серьезно не пострадал - лишь слегка подкоптился. Но реставрировать его все равно придется - все-таки это дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны. А, что касается юных правонарушителей, то им не удастся уйти от наказания, хоть в их действиях и не было злого умысла. Полицейские проведут с их родителями профилактические беседы, а также отправят информацию о их проступке в школу, в которой они учатся.