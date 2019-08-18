"Росла здоровой и активной, но потом увеличилось сердце": 13-летней сибирячке собирают деньги на операцию

13-летняя Лиза Бевз из Усть-Илимска - девочка улыбчивая, активная. Такой она была с малых лет, несмотря на врожденный порок сердца - дефект межпредсердной перегородки. Диагноз никак не мешал крошке жить и развиваться, она редко болела, и мама в душе радовалась: "Все с дочкой хорошо!". Да и врачи давали положительные прогнозы: не исключено, что дефект пройдет сам собой.

Но этой весной появились тревожные "звоночки". Лиза начала сильно уставать. Небольшая прогулка или подъем по лестнице стали даваться ей с трудом - не хватало воздуха. Одышка, потливость, упадок сил. Ее мама сразу поняла, что это не простое недомогание - нужно скорее вести дочку к кардиологу.

В больнице Лизе сделали УЗИ сердечка. Подтвердились опасения: дефект вырос. Из-за этого сердце девочки стало больше в размерах, серьезно увеличилось давлено в легких. "Срочно нужна операция", - предупредили медики. Пока ситуация не ухудшилась, хирурги смогут спасти девочку, не разрезая грудную клетку.

- Операцию можно провести щадящим способом, через разрез в бедренной артерии, - сказал заведующий кардиохирургическим отделением Иркутской областной больницы Владимир Медведев. - После того, как дефект закроют окклюдером, сердце ребенка будет работать нормально.

- Это специальное приспособление я должна оплатить самостоятельно, но не могу - нечем, - с грустью вздыхает мама девочки Елена Бевз. - Я работаю продавцом, одна воспитываю ребенка.

Окклюдер стоит недешево. На лечение ребенка нужно около 335 тысяч рублей. Уже удалось собрать примерно треть от необходимой суммы. Помочь Лизе спасти ее сердечко и снова жить полноценной жизнью можно, перечислив деньги на сайте Русфонда.

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