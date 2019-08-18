2019-08-18T12:57:23+03:00
Досуг в Иркутске

День воздушного флота 2019: самые яркие моменты праздника в аэропорту Иркутска

День воздушного флота 2019 отметили весело и интересно, дети были в восторге [фоторепортаж]
Любовь АРБАТСКАЯ
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День воздушного флота 2019 отмечали в Иркутске весело, особенно в восторге дети.День воздушного флота 2019 отмечали в Иркутске весело, особенно в восторге дети.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске нынче, как и по всей стране, отмечали День воздушного флота 2019. Праздник проводился в Международном аэропорту. Целых четыре часа перрон был открыт для любителей авиации. С большим удовольствием горожане гуляли возле самолетов, разглядывали вблизи АН-24, АН-28, вертолет МИ-28 и другие модели, фотографировались на память.

Погулять в аэропорту приходили целыми семьями. Конечно же, больше всех праздник в честь Дня воздушного флота 2019 понравился детям. Малыши с любопытством оглядывали "железных птиц", ребята постарше весело резвились. Когда еще удастся потрогать настоящий огромный самолет, поговорить с пилотами и бортпроводниками, а если особенно повезет - то даже посидеть за штурвалом воздушного судна! Все-таки мероприятие это не только веселое, но и познавательное. Возможно, именно во время праздника у кого-то из деток появилась заветная мечта - стать пилотом или стюардессой. Ну а пока малыши с восторгом запускали в воздух игрушечные самолеты.

А уже через несколько часов после торжества эти самолеты взмывают в небо - все они действующие. Конечно, День воздушного флота 2019 - большой праздник для всех, кто связан с авиацией, но работу никто не отменял.

Дети смогли вдоволь побегать и порезвиться на перроне аэропорта Иркутска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дети смогли вдоволь побегать и порезвиться на перроне аэропорта Иркутска.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Целыми семьями иркутяне приходили в аэропорт в День воздушного флота 2019. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Целыми семьями иркутяне приходили в аэропорт в День воздушного флота 2019.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Те, кто хотели посмотреть вблизи на устройство самолета, выстроились в целые очереди Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Те, кто хотели посмотреть вблизи на устройство самолета, выстроились в целые очередиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конечно же, нужно сфотографироваться на память возле самолетов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конечно же, нужно сфотографироваться на память возле самолетов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот такие фотозоны разместили в аэропорту Иркутска для гостей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот такие фотозоны разместили в аэропорту Иркутска для гостей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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