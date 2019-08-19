Ангарская нефтехимическая компания держит уверенный курс на внедрение энергоэффективных мероприятий

АНХК - крупнейшее предприятие Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии. Компания обеспечивает автомобильным бензином несколько регионов России и почти полностью Иркутскую область. Работает здесь более 7,5 тысяч сотрудников. И это без учета персонала подрядных организаций. Сама промплощадка предприятия огромна. В условиях строжайшего соблюдения правил охраны трудаи промышленной безопасности, в режиме нон-стоп, в многочисленных цехах и на установках кипит работа. И вместе с тем идет строительство новых объектов, модернизируются действующие производства. Внедряются как технологические новшества, так и организационные. Немало внимания уделяется энергосберегающим мероприятиям. На предприятии действует программа по энергосбережению, направленная на экономию топливно-энергетических ресурсов и выработку собственной тепловой энергии.

- Компания активно разрабатывает и внедряет мероприятия программы энергосбережения, - говорит генеральный директор АО «АНХК» Константин Зеленский. - Сегодня реализуется более 25 мероприятий по энергосбережению с планируемым экономическим эффектом в 2019 году более 170 млн рублей. За первое полугодие уже удалось сэкономить более 130 млн рублей.

Это в денежном эквиваленте, а в натуральном выражении экономия куда красноречивее. Так, одно из значимых мероприятий, где экономический эффект составил более 21 млн рублей, - это оптимизация технологического режима на крупнейшей установке первичной переработки нефти ЭЛОУ+АВТ-6. Она способна перерабатывать 6 млн тонн сырой нефти в год. Вместе с тем это очень энергопотребляемая установка, поэтому руководство предприятия поставило задачу максимально снизить потребление топлива на ее печах. Для этого привлекли квалифицированных специалистов, выработали стратегию, определили причины, почему так происходит.

В частности, проблема крылась в нестабильности давления топливной сети и качестве газообразного топлива.

- Чтобы решить задачу, мы стабилизировали параметры топливной сети, сгладили все колебания. С помощью инженерной модели установки рассчитали оптимальный режим по колоннам, составили режимные карты, согласно которым операторы начали оптимально вести технологический режим. Благодаря этому смогли снизить температуру на выходе из печей, тем самым уменьшили потребление топлива, - поясняет главный технолог нефтеперерабатывающего производства АО «АНХК» Константин Семенов.

Еще один объект - установка ГК-3. Здесь ведутся работы по монтажу котла-утилизатора на реакторном блоке, что позволит вырабатывать дополнительно пар (до 20 тонн в час) за счет тепла отходящих дымовых газов.

- Нам не придется закупать пар у другого предприятия, и это будет огромной экономией, - говорит заместитель начальника цеха нефтеперерабатывающего производства Александр Сергеев. - Котел планируем включить в работу в 2021 году. В этом же году максимально подготовим под него фундамент, сделаем все необходимые врезки. Кроме того, сейчас в рамках капитального ремонта ведется монтаж нового трубопровода сброса газов на факел низкого давления, замена основной ректификационной колоны, где происходит получение компонентов бензина, судового топлива, дизельного топлива и мазута.

Также в АНХК проводится техническое перевооружение котла-утилизатора на установке каталитического риформинга бензиновых фракций Л-35/11-1000. Это мероприятие тоже даст значительную экономию за счет сокращения покупки пара «со стороны».

Еще одно мероприятие, которое реализуется на данной установке, - внедрение системы усовершенствованного управления технологическим процессом. «Умная» система сама будет контролировать процесс производства облагораживания бензина. Это позволит исключить человеческий фактор при ведении технологического режима операторами. Новшество уже прошло испытания, устранены замечания, впереди опытная эксплуатация. Внедрение данного мероприятия приведет к экономии потребления топлива и увеличению выработки высокомаржинального продукта - высокооктанового компонента автобензина.

В результате и новый котел на ГК-3, и технические усовершенствования на установке Л-35/11-1000 позволят сэкономить предприятию более 300 млн рублей.

- Все эти мероприятия носят комплексный характер, - подводит итог начальник отдела повышения операционной эффективности АО «АНХК» Виктор Драничников. - Планируется, что за пять лет эффект от реализации программы по экономии электрической и тепловой энергии, топлива и использованию вторичных энергоресурсов составит около 3,5 млрд рублей.

КОНКРЕТНО

Сколько сэкономила компания за 1-е полугодие 2019 года

- 9 тысяч тонн топлива,

- 6 тысяч Гкал тепловой энергии,

- 20 тысяч КВт/ч электроэнергии,

ИЛИ

130 млн рублей.