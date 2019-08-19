Сергей Тен: Нацпроект позволит снизить затраты на содержание дорог

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в Приангарье в 2019 году. Он призван привести магистрали в нормативное состояние, снизить уровень перегрузки и, главное, уменьшить количество аварий.

В регионе в рамках нацпроекта сформированы три городские агломерации. Они охватывают несколько территорий: Иркутск, Шелехов, Ангарск, а также Усолье-Сибирское и Братск. В этих городах уже начали ремонтировать дороги как регионального, так и межмуниципального значения. Депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен и председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол проверили ход работ на объектах дорожной сети в Ангарске и Иркутске.

Сергей Тен и Сергей Сокол оценили работу подрядчика в Иркутске. Фото: Иван ЗАНЬКО

- Ангарск впервые со времен строительства города получает значительные ассигнования на дороги, - говорит Сергей Тен. - Участие в нацпроекте позволило округу решить массу накопленных многолетних проблем. Особых претензий к качеству работ на объектах, которые мы посетили, у меня нет. Однако до конца сезона у подрядчиков есть время, чтобы устранить мелкие недочеты.

Кстати, по оценке Минтранса России, которая проводилась перед запуском нацпроекта, только в Иркутской агломерации состояние более 40% автодорог было признано неудовлетворительным. Так что программа нужная, своевременная. Более того, в долгосрочной перспективе позволит снизить затраты на текущее содержание и обслуживание улично-дорожной сети городов.

В рамках проекта в Иркутске, Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском и Шелехове в 2019 году должны быть отремонтированы более 240 км региональных и 61 км местных дорог. Фото: Иван ЗАНЬКО

- Важно не только качественно и эффективно освоить выделяемые деньги, но и строить такие дороги, чтобы их не переделывать через пять лет, - продолжает депутат Госдумы. - Особое внимание нужно уделять содержанию дорог, безопасности. В стране на сегодняшний день на 100 тысяч человек населения ежегодно гибнет в ДТП более 13 человек, в Иркутской области порядка 14 человек. Тем временем, согласно указу президента, к 2024 году должны прийти к показателю равному четырем погибшим. Чтобы добиться таких результатов, к работе по организации безопасности дорожного движения должны быть привлечены не только строители и правоохранительные органы, но и министерства здравоохранения, образования. Необходимо больше информировать население о тех мерах, которые принимаются для улучшения обстановки.

По итогам осмотра было проведено рабочее совещание с участием представителей правительства Иркутской области, глав муниципальных образований, ФКУ Упрдор «Прибайкалье», УГИБДД. Как рассказали участники встречи, всего за время реализации нацпроекта планируется привести в нормативное состояние 4,6 тыс. км дорог. В 2019 году работы ведутся на 91 объекте.

Участники совещания продолжат контроль за реализацией нацпроекта в Иркутской области. Фото: Иван ЗАНЬКО

В то же время в регионе отмечается рост ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди. Самые частые нарушения - превышение скорости и управление авто в нетрезвом виде. Поэтому установка комплексов фото- и видеофиксации – тоже одна из эффективных мер. Она значительно снижает аварийность. Сейчас к общей системе подключено 36 стационарных комплексов. Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко отметил, что в этом году закуплено 60 комплексов, из них 35 фиксируют нарушения скоростного режима, 17 - нарушения при пересечении перекрестков, 8 – непредоставление права прохода пешеходам на пешеходном переходе, 1 комплекс передвижной. Все комплексы уже установлены, однако еще не подключены. По итогам совещания решено продолжить контроль за реализацией проекта Иркутской области и составить перечень предложений для эффективной реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ЦИФРЫ

Более 8 млрд рублей выделено на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, из них:

3,2 млрд из федерального бюджета,

4,3 млрд из областного,

523 млн - средства местных бюджетов