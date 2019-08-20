2019-08-20T12:42:38+03:00
Происшествия

Осторожно мошенники: в Иркутске неизвестные ходят по домам, представляясь инспекторами по безопасности

Помните, сотрудники МЧС не посещают квартиры жильцов и не предлагают им платные услуги
Анна ПОПОВА
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Осторожно мошенники: в Иркутске неизвестные ходят по домам, представляясь инспекторами по безопасностиОсторожно мошенники: в Иркутске неизвестные ходят по домам, представляясь инспекторами по безопасностиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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На днях в социальных сетях Иркутска появилась информация о том, что по квартирам ходят неизвестные и предлагают проверить пожарную безопасность в доме.

- Они ходят по домам, суют липовое удостоверение, требует пустить в квартиру, чтобы проверить пожарную безопасность, - сообщается в группе "Вконтакте" "Инцидент Иркутск". - Мы не впустили этого инспектора, но пожилых людей и детей он может ввести в ступор своей "корочкой".

"Инспекторы" представляются сотрудниками предприятия, которое занимается "спецбезопастью" и является аналогом МЧС России. Их сотрудники показывают жильцам удостоверения и просят открыть дверь. Но не верьте им, так как это на самом деле мошенники! Компания с аналогичным названием действительно существовала в Иркутске, но закрылась в 2015 году. И занималась фирма совсем не пожарной безопасностью, а финансовыми услугами.

- Мы не знаем о существовании такого предприятия, и оно никак не может быть аналогом МЧС, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Наши работники не занимаются тем, что проверяют квартиры на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

Если к вам в дверь постучался лжеинспектор, то, скорее всего, он будет предлагать вам купить так называемые пожарные извещатели, или просто датчики дыма. Этот нехитрый механизм крепится на потолок квартиры и начинает подавать тревожный сигнал в том случае, если в помещении началось задымление. В обычном магазине такие датчики можно купить буквально за копейки, но аферисты будут пытаться продать вам их по цене, которая может быть завышена в несколько раз. Помните: настоящие сотрудники МЧС не берут плату за свои услуги.

Так что, если к вам в дверь стучит незнакомый мужчина, который хочет проверить пожарную безопасность в квартире, сотрудники службы спасения советуют сначала позвонить по телефону доверия МЧС. И, если там вам подтвердят, что никаких проверок на самом деле нет, то необходимо тут же позвонить в полицию и сообщить о визите мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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