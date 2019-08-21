Леонид Фролов: Строить жилье с учетом новых школ и детсадов - моя принципиальная позиция

Иркутский район - место для проживания благодатное. До областного центра рукой подать и в то же время вдалеке от городской суеты. Так считают многие, поэтому и переезжают. За последние 5 лет население района увеличилось почти на треть, сегодня здесь живет 132 тысячи человек. И это не предел. В планах до 2024 года возвести более 3 млн кв. метров жилья, а значит, нужны новые детские сады и школы. Потребность в них колоссальная, муниципалитеты уже подсчитали, что нужно создать 7,5 тысячи мест (или 17 школ и 24 детсада). О ближайших планах по строительству и в целом о развитии социальной инфраструктуры мы и поговорили с мэром района Леонидом Фроловым.

- Строить жилье только с условием, что в поселках предусмотрены школы и детсады, - это моя позиция, - говорит Леонид Петрович. - И сегодня в генпланы муниципалитетов мы уже включили проекты образовательных учреждений. Компаниям теперь не выдадут разрешение на строительство, если они не учли соцобъекты. Это позволит в дальнейшем избежать тех проблем, которые мы решаем сейчас. Например, как в микрорайоне Березовом, где много лет назад в течение возвели более 40 домов и строятся уже высотки, а ни школы, ни садика нет.

Учеников из Березового доставляют в школу Маркова, которая работает в три смены. А дошколят жители микрорайона вынуждены сами возить в другие дошкольные учреждения Иркутска. Администрации района удалось найти земельный участок. В 2020 году в Березовом, где проживает более 7 тысяч человек, планируется начать строительство школы на 1275 мест. В перспективе - детсад, поликлиника, спортзал с бассейном, сквер и многое другое.

Так вот, чтобы подобных проблем не возникало, введены новые условия для застройщиков. Сегодня компании или сами возводят соцобъекты, а потом их выкупает муниципалитет, или передают району землю под их строительство. И первые успехи в таком партнерстве с бизнесом есть. В Юго-Западном микрорайоне Марковского муниципального образования уже на финишной прямой детсад на 140 мест, а в 2020 году откроется школа по типовому проекту, реализованному в поселке Молодежном. Строительство ведется по целевым программам «Жилище», «Большая перемена» за счет федерального, муниципального и областного бюджетов.

Фото: Пресс-служба администрации Иркутского района

- Сейчас также строятся школы в Хомутово и Грановщине, детский сад в Новолисихе, - продолжает глава территории. - Мы участвуем во всех областных и федеральных программах. Используем любую возможность, чтобы сделать проживание в районе комфортным. Допустим, в поселке Западном Хомутовского МО администрация на свои средства выкупила землю, где в дальнейшем будет построена школа. Есть много планов и на ближайшие три года. Это школы в поселенных пунктах Дзержинск, Западный, Изумрудный, Пивовариха, ЖК «Стрижи», в деревне Столбова, дошкольные учреждения в Ревякина, Большой Речке, Усть-Куде и многих других поселениях. Потребность настолько высока, что у нас нет другого выбора, кроме как работать на перспективу. При проектировании учитываем, что население будет только увеличиваться.

В районе поддерживают и ту инфраструктуру, что есть. Например, капремонт проводится в школах Маркова, Карлука, Пивоварихи. Мэр лично приезжает на объекты и контролирует ход работ. Скоро эти учреждения засияют как должно. Ремонтируются и малокомплектные школы.

В районе также планируется в ближайшие два года построить шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, но пока ремонт спортзалов частично решает проблему. Школьные спортзалы сейчас приводят в порядок в Никольске, Оёке и Хомутово. Кроме того, в Иркутском районе самый большой подвоз детей от дома до школы: курсирует более 100 школьных автобусов. Сейчас для них оборудуют теплые гаражи в соответствии с новыми требованиями.

Не забывают в районе и о кадрах. Чтобы привлечь учителей, с 2019 года помимо подъемных выделили средства на обучение студентов по целевому направлению в пединституте ИГУ.

- В целом проблема по соцобъектам стоит остро, как ни в одном другом районе Приангарья, - заключает Леонид Фролов. - Мы могли бы строить больше, но много времени уходит на подготовку проектно-сметной документации, проведение экспертиз, особенно экологической. Фактически на это тратится как минимум год.

Кстати, мэр поделился, что в ближайшие годы крупные застройщики готовы возвести малоэтажные комплексы в Пивоварихе, Бурдаковке, Новой Лисихе, Малой Еланке и Парфеновке. Но в этих поселках все будет сделано уже по уму. Изначально. Строительство соцобъектов стоит во главе угла.

ЦИФРЫ

3,5 млрд рублей выделено в 2018 году на сферу образования (76% всех расходов бюджета);

1,1 млрд из них - на строительство детсадов и школ. Остальные средства идут на содержание учреждений и оплату труда сотрудникам.