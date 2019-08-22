Иркутскому авиазаводу - 85

Праздничные мероприятия на ИАЗ начались за несколько дней до самого юбилея, когда предприятие распахнуло двери для ветеранов производства.

Фото: Наталья Бочарова

Всего в цехах и отделах накануне праздника побывало около 900 бывших заводчан. Каждый из них десятки лет отдал работе на предприятии.

Фото: Наталья Бочарова

16 августа в ДК им. Ю.А. Гагарина состоялось торжественное собрание, посвященное 85-летию завода.

Фото: Елена Данилова

В нем приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства обороны, руководители Иркутской области и города Иркутска, делегации предприятий-партнеров, руководители ПАО «Корпорация «Иркут» и Иркутского авиационного завода.

Фото: Елена Данилова

Фото: Елена Данилова

Поздравления в адрес предприятия поступили от руководства Правительства России, Минпромторга, Минобороны, Госкорпорации «Ростех», ОАК, партнеров по кооперации и заказчиков.

Фото: Елена Данилова

В ходе торжественного собрания большой группе работников завода были вручены высокие государственные и ведомственные награды, грамоты и благодарности ПАО «ОАК» и региональных властей.

Фото: Елена Данилова

Фото: Елена Данилова

Фото: Елена Данилова

В субботу, 17 августа, на аэродроме ИАЗ прошел день открытых дверей. Проведению праздника не особо помешала даже дождливая погода.

Фото: Марина Лукинская

По оценкам организаторов, в этот день предприятие посетили 7000 человек. Немало среди них было заводских ветеранов. В их числе ветеран Великой Отечественной войны и завода Алтай Яковлевич Дадуев. «Да как не прийти - такой праздник! - поделился впечатлениями Алтай Яковлевич. - Подумаешь, дождь! Зато столько радости, столько старых знакомых повстречал, посмотрел на завод, как много тут хороших перемен…».

Многие заводчане пришли с детьми, которые с присущим ребятишкам любопытством изучали грозные боевые Су-30СМ и Як-130, а также грузовой Ан-12, пожарную и другую специальную технику ИАЗ.

Фото: Елена Данилова

Фото: Ирина Пахалуева

Также на статической площадке был выставлен авиационный двигатель и различные виды вооружений.

Фото: Марина Лукинская

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, самолеты в этот день все же поднялись в небо.

Фото: Елена Данилова

Пусть им не удалось продемонстрировать всю летную программу (которую до этого заводские летчики-испытатели отрабатывали в течение нескольких дней), тем не менее собравшиеся на праздник смогли увидеть уходящие в густую облачность Су-30КН, Як-130, а также Ан-24, которые тоже в свое время собирались на ИАЗ.

Фото: Марина Лукинская

- Результаты, с которыми коллектив завода подошел к юбилею, - это заслуга не одного поколения заводчан. От души благодарю коллектив ИАЗ, сотрудников корпорации «Иркут», всех наших партнеров, смежников, разработчиков, сотрудников научно-исследовательских институтов за совместную работу по созданию передовой авиационной техники, - отметил в своем приветственном слове генеральный директор Иркутского авиазавода Александр Вепрев. - Впереди у нас сложнейшая, требующая полной отдачи работа по разворачиванию серийного производства гражданского магистрального самолета МС-21. Именно от успешного решения этой задачи зависит будущее нашего предприятия, его долгосрочная загрузка, устойчивое и эффективное развитие. От души поздравляю коллектив и желаю, чтобы самолеты, построенные на Иркутском авиазаводе, всегда были предметом нашей профессиональной гордости!

Фото: Елена Данилова

Фото: Елена Данилова

Для гостей был организован традиционный для заводского юбилея концерт, в котором кроме творческих коллективов Иркутска и ДК им. Ю.А. Гагарина участие принял известный исполнитель авторских песен об авиации, военный журналист, телеведущий Николай Анисимов.

Фото: Марина Лукинская

К вечеру в Иркутске распогодилось, и уже ничто не помешало жителям заводского поселка и других районов областного центра увидеть фантастический праздничный салют, посвященный заводскому юбилею.

Справка

За 85 лет работы на ИАЗ собрано около 7000 крылатых машин. Завод входит в число наиболее современных и быстро развивающихся заводов ОПК России, является крупнейшим промышленным предприятием Приангарья. А его продукция в разные годы поставлялась в 40 стран мира.

Одной из самых ярких страниц не только в истории завода, но и всего отечественного самолетостроения стало создание на основе Су-27 легендарного многофункционального истребителя Су-30МК и целого ряда его модификаций. Специально созданная для российских ВКС новая модификация Су-30МК - Су-30СМ - эскадрильями поставляется в строевые части Минобороны РФ. Сотрудничество с Минобороны и зарубежными заказчиками военной техники продолжается.

В настоящее время основные усилия коллектива предприятия сосредоточены на развертывании серийного выпуска перспективного лайнера МС-21. Уже через несколько лет именно «Магистральные самолеты XXI века» должны составить основу производственной линейки ИАЗ. В рамках проекта МС-21 на заводе реализована программа технического перевооружения: внедрены самые современные технологии механообработки, заготовительно-штамповочного производства, нанесения покрытий и термообработки, агрегатной и окончательной сборки. Кроме того, в дни юбилейных торжеств на территории ИАЗ состоялся запуск первой очереди производственного корпуса АО «ПРОМТЕХ-ИРКУТСК» по изготовлению жгутов и трубопроводов самолета МС-21.

На сегодня в Жуковском летные сертификационные испытания проходят уже три опытных МС-21, общее количество совершенных ими полетов - более 200. Полным ходом идут также стендовые испытания нового самолета. На заводе продолжается постройка опытных машин, кроме того, изготавливаются детали, узлы и агрегаты первых серийных МС-21. Первые поставки лайнеров заказчикам запланированы на 2021 год.