OOO «Востсибэкспертиза»: кадастровые работы на пять с плюсом

День кадастрового инженера отметили 24 июля. Профессия непростая. От специалиста требуется немало навыков: оценка состояния участка, определение его границ, подготовка технической документации, составление плана объектов недвижимости - все это входит в обязанности кадастрового инженера. Насколько сегодня они востребованы в Иркутской области, рассказала генеральный директор ООО «Востсибэкспертиза» Кристина Ефремова.

- Спектр наших услуг обширен, - рассказала Кристина Сергеевна. - Мы выполняем работы по межеванию, занимаемся оформлением объектов недвижимости - жилых домов как в городе, так и в садоводствах, земельных участков, административных зданий и т.д.

Фото: архив компании

По словам Кристины Ефремовой, в Иркутской области немало проблемных объектов. Если речь идет об Иркутске, то в областном центре достаточно старых построек, на которые документы составлялись давно. Сегодня при изучении этих бумаг специалисты замечают, что были допущены различные ошибки - в определении местоположения здания, площади, этажности и т.д. Иногда такие недочеты всплывают совершенно неожиданно: например при оформлении наследства, продажи или покупки недвижимости. Кадастровые инженеры «переписывают» документы уже в соответствии с современными требованиями и правилами.

Также многие столкнулись с так называемой дачной амнистией. В 2012 - 2014 годах на федеральном уровне приняли решение поставить все земли на кадастровый учет. Тогда-то и возникла проблема: выяснилось, что много наделов относится как к лесному фонду, так и к владениям садоводств, предприятий и т.д. Иркутская область в этом вопросе не исключение. Особенно много «пересечек» (именно так окрестили те самые спорные земли) обнаружилось в Иркутском районе. В итоге приняли Закон «О лесной амнистии». Документ был призван разрешить проблемы простых жителей, ведь многие приобретали участки на свои деньги, не отдавать же их теперь государству. В списки опали и социально незащищенные граждане. В решении этих спорных вопросов не обойтись без помощи кадастровых инженеров.

- Мы помогаем людям оформить их участки, - продолжает Кристина Ефремова. - Готовим определенный пакет документов, передаем их в кадастровую палату, а уже специалисты этого ведомства сообщают лесникам, что изменились границы тех или иных наделов.

По словам Кристины Ефремовой, их компания работает как с физическими лицами, так и с юридическими. Например, с администрациями городов и районов, которые оформляют в собственность различные объекты, - дороги, ЛЭП, надземные и подземные коммуникации и т.д.

- Конечно, у нас большая конкуренция, - отмечает Кристина Сергеевна. - Чтобы держаться на плаву, нам необходимо постоянно повышать свои профессиональные навыки и выполнять работу на пять с плюсом. Стараемся оптимально совмещать качество и стоимость услуг, чтобы наши клиенты обращались к нам снова.

Немалое значение в работе кадастрового инженера имеет и знание законодательства, которое, к слову, часто меняется. Поэтому нужно постоянно держать руку на пульсе, заниматься самообразованием, проходить курсы… Сегодня в OOO «Востсибэкспертиза» трудятся два кадастровых инженера и их помощники.

- Штат небольшой, но опытный - все специалисты в свое время работали в БТИ, после чего решили, что имеют достаточно знаний, чтобы открыть собственную фирму, - продолжает Кристина Ефремова. - Так, в мае 2016 года появилась наша компания. Сегодня у нас есть постоянные клиенты, чем мы гордимся: если заказчики возвращаются, значит, они остались довольны полученными услугами. В год выполняем много заказов. Работая тесной командой, мы получили колоссальный опыт, расширили собственные знания и теперь чувствуем себя уверенней на рынке - за приемлемую плату в оговоренные сроки выдаем хороший результат. В этом году вообще столкнулись с новой задачей - сделать фасадную съемку административного здания. Собственники заказывали фасад на заводе, нам нужно было полностью отснять уровень окон, дверей и других элементов. Это был интересный и уникальный опыт.

Как стать кадастровым инженером? В основном в эту область приходят юристы, специалисты, которые имеют высшее строительное образование, геодезисты и т.д. Для этого нужно пройти специальные курсы, побыть помощником кадастрового инженера и сдать квалификационный экзамен, а затем раз в три года повышать свою квалификацию.

- Несмотря на конкуренцию, хорошие специалисты без дела не останутся, - уверена Кристина Ефремова. - Тем более что сегодня наш труд востребован и необходим. Поэтому если возникли какие-либо вопросы с оформлением недвижимости, планируете стройку или не можете разрешить спорный земельный вопрос, - приходите, обязательно поможем и проконсультируем.

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