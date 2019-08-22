Обман в интернете: как не стать жертвой мошенников в соцсетях

-У меня рак, я умираю, - последняя история обмана в соцсетях, зафиксированная в Бурятии, поражает своим масштабом. – Если выживу, будем вместе!

38-летний мужчина, житель Улан-Удэ, оказался человеком совестливым. Он, как мог, помогал своей недавней знакомой, которую нашел в соцсетях. Рак крови – серьезный недуг. А женщина – такая чувствительная, такая нежная… Вот если она выздоровеет, тогда поженятся. Так продолжалось два года.

- Женщина не раз упоминала о необходимых ей дорогостоящих лекарствах и процедурах, - рассказали "КП-Иркутск" в пресс-службе МВД по Республике Бурятия. - А спустя два года та, с которой он так рассчитывал на серьезные отношения, перестала выходить на связь.

Поиски ее по местам работы и жительства результата не дали - все сообщенные сведения оказались ложными. Мужчина, поняв, что его обманули, обратился в полицию.

Аферистку вычислили просто – по номеру счета. Он был зарегистрирован на жительницу сельской глубинки, мать двоих детей и примерную жену. Женщина работает вахтером и не страдает никакими неизлечимыми болезнями. Вот только несостоявшийся «жених», жертва обмана в интернете, перевел ей 250 тысяч рублей…

В Иркутске самая крупная сумма, которая была пожертвована таким образом мошенникам за последнее время ниже – 39 тысяч рублей. Их отправил «банкирше», которая предлагала услуги по быстрому получению кредита через соцсети, 46-летний житель Братска. Они созвонились и "клиенту" объяснили, что надо заплатить за оформление самого кредита, за страховку и за услуги курьера, который привезет документы ему домой. Сразу после получения денег телефон его собеседница, которая, как выяснили оперативники, звонила из Москвы, отключила.

-И каждый раз мы предупреждаем, что банки не работают на удаленке, а их сотрудницы не предлагают кредиты в соцсетях, - говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области Александр Сверлов. – Это вроде бы все понимают. Но помнят недолго. Если самая большая часть обманов в интернете приходится на покупки, то на втором месте в этом «рейтинге» – звонки и письма якобы из банков. А вот непосредственно в социальных сетях процент мошенничества не очень высок, хотя есть и такое – взламывают аккаунт или заводят фейковые страницы и просят перевести деньги. Как правило, немного, чтобы человек быстро расстался с наличными, не успел опомниться и проверить информацию.

Полицейские говорят – мошенники перекочевали в интернет вслед за публикой. Открытых грабежей в городе стало много меньше, а вот обман в интернете - явление очень распространенное. За какие-то полгода – почти тысяча пострадавших. Как защититься? Мы попросили помощи и совета у специалистов сети «Одноклассники» .

«Одноклассники» постоянно улучшают алгоритмы противодействия мошенникам. Специалисты социальной сети могут обнаружить и остановить активность злоумышленников, которые, например, рассылают ссылки на вредоносные страницы. Но пользователи тоже должны быть внимательными и осторожными.

Обман в интернете: как иркутянам не стать жертвами мошенников.Фото: Александр ГЛУЗ

БУДЬ В КУРСЕ!

Обман в Интернете: Четыре совета от экспертов, как обезопасить себя

-Не сообщайте никому номер банковской карты, код подтверждения платежных операций из СМС.

Мошенники маскируются под знакомых, модераторов социальной сети, сотрудников банка. Они могут создавать ситуацию, в которой надо быстро действовать. Сообщить «по вашей карте совершен подозрительный платеж 100 500 рублей. Назовите номер карты, чтобы мы могли его отменить» или «Вася, я попал в ДТП, мне срочно надо 20 000 руб, телефон сломался, переведи моему другу». Перезвоните знакомому, свяжитесь со службой поддержки банка и все уточните.

При определенных условиях социальная сеть может автоматически определять, что профиль пользователя взломан. Если это произошло, то мы временно ограничиваем доступ к странице до тех пор, пока настоящий владелец не сменит пароль. Если пользователь грубо нарушает правила лицензионного соглашения, то специалисты ОК блокируют аккаунт навсегда.

- Не верьте обещаниям бесплатного приза за простое действие

Все конкурсы, в которых вы внезапно выиграли, хотя даже не участвовали в них, — обмен и мошенничество. Верить в такие письма и сообщения нельзя, тем более нельзя устанавливать приложения и называть номер банковской карты.

-Не переходите по ссылкам с обещаниям сенсаций

Например, на сайте размещен баннер с кликабельным заголовком «Женщина похудела на 40 кг за две недели. Надо просто пить это простое...» или «Невеста на свадьбе показала такое...». Пользователь жмет на сенсационное заявление, переходит на страницу с мобильными подписками, кликает по сайту и оказывается подписан на платные мобильные услуги.

- Перед тем как совершить оплату в интернете, ввести свой пароль и что-то скачать, проверьте адрес сайта

Посмотрите, есть ли рядом с ним фигурка замочка про безопасное соединение. Злоумышленники иногда могут менять одну букву в названии сайта, и, если быть невнимательным, можно попасться на их уловку.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Евгения ВОРОБЬЕВА, психолог

Почему в интернете мы более открыты, чем в реальной жизни? Например, если на улице подойдет незнакомец и скажет, что вы выиграли приз, но нужно рассказать данные карты, мы ему не поверим, а в интернете люди часто ведутся на такой обман. В интернете мы более открыты, потому что не боимся. С точки зрения нашего мозга, человек боится тогда, когда угроза реальная или у нас уже есть свой или чужой жизненный опыт, который запечатлелся в голове. Когда у нас нет представления о чем-то, мы не переживаем последствия, значит мы не боимся, следовательно нас проще обмануть. Например, злоумышленники взломали страницу и пишут от лица владельца страницы, что он в беде и ему нужны деньги. Как работает психика в этот момент, почему вместо того, чтобы остановиться, подумать и позвонить другу, люди переводят деньги? логично предположить, что человек должен остановиться и подумать «А не обманывают ли меня сейчас?». Однако, в ситуации, когда пишут про беду, просят о помощи часто срабатывает мотив помощи другому. Также большое значение играет доверие. А кому мы доверяем больше всего? Конечно, друзьям и близким. Мы не ждем, от близких обмана и подвоха.

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