2019-08-22T14:58:58+03:00
Дом. Семья

Счастливчик Джек: волонтеры из Иркутска спасли щенка, которому поезд отрезал переднюю лапу

Теперь пес живет у одной из своих спасительниц
Анна ПОПОВА
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Счастливчик Джек: волонтеры из Иркутска спасли щенка, которому поезд отрезал переднюю лапу. Фото: сибирский зоопаркСчастливчик Джек: волонтеры из Иркутска спасли щенка, которому поезд отрезал переднюю лапу. Фото: сибирский зоопарк
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“Помните, как в середине декабря прошлого года у нас появился пост – крик о помощи. Щенок попал под поезд, ему отрезало переднюю лапу. Он замерзал на станции, но его спасли. И вот уже полгода он прыгает на трех лапах, играет и вполне себе счастлив. Спасибо всем, кто помог Джеку!”

Вот такое сообщение увидели подписчики Сибирского зоопарка в “Инстаграме”. Люди были просто счастливы, ведь они много месяцев переживали за здоровье пса, собирали деньги на лечение, беспокоились о его здоровье и приносили лакомства.

История спасения Джека произошла в лучших традициях “теории шести рукопожатий” и вполне тянет на настоящее новогоднее чудо. В конце декабря прошлого года девушка по имени Марина просто листала ленту в социальных сетях и увидела пост, который был настоящим криком о помощи. На станции Суховская, которая находится в Ангарске, нашли щенка, которому поезд отрезал переднюю лапу. Хотя, возможно, он пострадал от рук человека, так как очень боялся всех, кто пытался к нему подойти. Песик скулил от страха и холода, но никто не мог забрать “малыша с Суховской” к себе. И вот спустя три недели к нему пришло спасение.

- Когда я увидела пост, в котором рассказывалось о щенке, сразу поняла, что его нужно спасать, - рассказывает сотрудница сибирского зоопарка и по совместительству новая хозяйка пса Марина Плотникова. – Так как у меня нет машины, я попросила о помощи двух волонтеров, которые привезли щенка в Иркутск и начали искать ветеринарную клинику.

Зоозащитницы Мадина Умариева и Софья Девяткина быстро подобрали лечебницу, в которой согласились прооперировать малыша. Но вот только на столь необходимую для щенка операцию нужно было потратить кругленькую сумму – 8 тысяч рублей. И это не считая расходов на уколы и перевязки. Тогда Мадина разместила объявление о сборе денег на лечение песика. И буквально за один день нужная сумма была собрана. А уже через 2 дня малыша, которому дали кличку Джек, успешно прооперировали, удалив ему остатки отрезанной лапы.

- Все время, пока мы занимались лечением Джека, он жил у меня дома, - добавляет Марина, - и в итоге я решила, что заберу его насовсем. Он достаточно быстро подружился с другим моим питомцем – псом Джастином, и они мирно живут в пределах нашей квартиры.

Счастливчик Джек со своей хозяйкой Мариной Плотниковой. Фото: сибирский зоопарк

Счастливчик Джек со своей хозяйкой Мариной Плотниковой. Фото: сибирский зоопарк

С того дня, когда волонтеры привезли щенка в Иркутск, прошло уже полгода. Из маленького пушистого комочка Джек превратился в стройного красивого пса. Он счастливо живет со своей новой хозяйкой, и отсутствие передней лапы совершенно не мешает ему бегать, играть и радоваться жизни.

Хозяйка пса рассказывает, что у него очень спокойный характер, и он практически не лает – только иногда рычит на незнакомцев. Джек с большой опаской относится ко всем посторонним людям и дает себя погладить только Марине и ее хорошим знакомым – сказываются пережитые в детстве потрясения. Но зато в общении со своей хозяйкой он всегда очень добрый и ласковый. Пес всегда ходит вместе с Мариной на работу в сибирский зоопарк, где уже успел познакомиться со всеми животными, которые там обитают. Вот так неравнодушные иркутянки подарили щенку без лапы вторую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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