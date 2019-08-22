Член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ Ксения Безуглова в Иркутской области: Права инвалидов не должны нарушаться

Инвалиды-колясочники - одна из самых уязвимых категорий населения, поэтому их права нарушить несложно. Отношение к таким людям в России и в Европе пока отличается: в нашей стране по-прежнему не хватает пандусов, специально оборудованных территорий и много другого для удобства тех, кто из-за проблем со здоровьем вынужден передвигаться при помощи кресла. Более того, нарушаются гражданские права людей с ограниченными возможностями. С таким заявлением выступили участники пресс-конференции, которая прошла в Иркутске.

На ней свое слово сказала Ксения Безуглова, известный общественный деятель, которая в 2013 году завоевала титул «Мисс Мира» среди девушек на инвалидных креслах. Сейчас Ксения является представителем комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ и активно отстаивает права маломобильных граждан. Также на встрече присутствовали известный иркутский предприниматель, меценат, глава ассоциации Байкальская виза Дмитрий Матвеев, председатель благотворительного фонда «Илья Муромец» Сергей Макеев и правозащитники.

Дмитрий МатвеевФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ксения Безуглова не стала скрывать, что ее поразил случай, который произошел в Иркутске в июне прошлого года: бизнесмена Дмитрия Матвеева, который является инвалидом-колясочником, заключили в СИЗО. Почти два месяца он находился в заточении, пока шли разбирательства по уголовному делу. Чтобы вернуть предпринимателю свободу, потребовалось вмешательство Европейского суда по правам человека. Его спецпредставители направили в СИЗО комиссию, которая подтвердила - в таких условиях инвалид находиться не может.

- Это грубейшие нарушения прав инвалида! - уверена Ксени Безуглова - Для меня очевидно, что в Иркутске творится беззаконие. Необходимо, чтобы уголовное дело для дальнейшего расследования было передано в другой регион. Я сегодня здесь для того, чтобы прекратилось игнорирование данного вопроса. Нужен общественный резонанс, а не молчаливое равнодушие!

- Это были сложные два месяца для меня, - не скрывает Дмитрий Матвеев. - Я до сих пор не оправился, прохожу курс лечения. Считаю данное решение правоохранительных органов крайне несправедливым.

Правозащитник Денис Андрианов, который активно отстаивает права инвалидов в нашем регионе, добавил, что практически ни в одном СИЗО нашей страны нет условий для содержания людей с ограниченными физическими возможностями. Поэтому для них выбирают в основном домашний арест - это наиболее оптимальная мера ограничения свободы в данном случае, которая не нарушает прав человека.

- В свою очередь, я открыто заявляю, что никаких оснований для моего ареста не было, - добавляет Дмитрий Матвеев. - Поэтому надеюсь на поддержку общественности. Тем более что в Иркутске я человек известный, многое делаю для своего родного города.

Дмитрий Геннадьевич Матвеев уже более 15 лет успешно возглавляет ассоциацию «Байкальская виза», которая включает в себя несколько ресторанов и отелей в Иркутске и области, активно занимается благотворительностью, поддерживает проекты по восстановлению и сохранению культурного и исторического наследия.

- Я занимаюсь индустрией туризма и гостеприимства уже много лет и решил, что буду делать все, что в моих силах, чтобы создать в Прибайкалье достойные условия для отдыха и оздоровления инвалидов, - отмечает Дмитрий Матвеев.

О том, что в законодательной региональной базе также отмечаются нестыковки, когда дело касается инвалидов, отметил и Сергей Макеев.

- Существует региональный закон о выдаче гражданам земельных участков в собственность, - рассказывает Сергей Владимирович. - И действительно, многие категории граждан получают наделы в собственность. Инвалидам же выдают земельные участки в аренду. Возьмем еще один закон Иркутской области - о транспортном налоге. Согласно данному документу, инвалиды-колясочники оплачивают 100% налога на автомобиль. При этом те, кто трудился на вредном производстве, имеют право платить 50% транспортного налога. Небольшие изменения в данный проект нам все-таки удалось внести, но все равно открытых вопросов еще много.

При этом на пресс-конференции подчеркнули, что не только в Иркутской области, но и во многих городах России нарушаются права людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Да, многое делается! - не стала отрицать Ксения Безуглова. - Но этого недостаточно. Нам по-прежнему сложно пользоваться большей частью общественного транспорта, передвигаться по улицам и т.д. Даже в Москве не все предусмотрено для инвалидов. Очень часто нарушаются права людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере здравоохранения. Каждый случай мы рассматриваем индивидуально и стараемся восстановить справедливость. Права маломобильных граждан, которые и так постоянно испытывают дискомфорт в своей повседневной жизни, нарушать нельзя. Это негуманно и противоречит общемировой практике - мы все хотим жить в цивилизованной стране, где можем рассчитывать на помощь и поддержку сограждан.