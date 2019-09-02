Лесопользователь может и должен быть добросовестным

Иркутская область - лидер лесопромышленного комплекса России. В последние 4 года объем заготовки древесины в Приангарье составляет 34 – 35 млн кубометров в год. Это больше, чем в любом другом регионе страны. Леса занимают 92% территории Иркутской области, или 71,5 млн га. Такие масштабы накладывают определенную ответственность на власть и бизнес, создают плацдарм для внедрения передового опыта. О проблемах и достижениях лесной отрасли мы поговорили с Алексеем Желнеевым, президентом Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес». Компании, входящие в эту организацию, широко представлены на территории Иркутской области.

Алексей Желнеев, президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес». Фото: предоставлено компанией geo.pro

– Алексей Алексеевич, насколько лесная отрасль сегодня интегрирована в мировую промышленность и торговлю?

– Лесная промышленность – важная часть экономики страны. Она включена в национальный проект «Международная кооперация и экспорт» как одна из приоритетных. Объем экспорта продукции лесопромышленного комплекса должен вырасти с $12,4 млрд в 2019 году до $17 млрд в 2024-м. Это глобальная задача для государства. Лесная отрасль России ориентирована на экспорт и сильно зависит от макроэкономической конъюнктуры на международных рынках.

– Изменилась ли в последнее время структура торговли древесиной со странами Азиатско-Тихоокеанского региона?

– Да, и продолжает меняться. Так, в середине 2000-х годов основу экспорта из России составлял круглый лес, а сейчас – продукция с добавленной стоимостью: пиломатериалы, целлюлоза. Эта тенденция сохранится и в будущем. В 2018 году заготовка леса в России выросла на 12,3%. При этом экспорт необработанной древесины снижается третий год подряд. Соответственно, растет доля переработки внутри страны. Продавать круглый лес на экспорт становится все менее выгодно. И хотя доля первичного передела пока достаточно высока, тенденция однозначна и очевидна: страна идет по пути глубокой переработки сырья.

Переход от экспорта сырья к глубокой переработке древесины очевиден. Фото: предоставлено компанией geo.pro

– Какие главные проблемы стоят перед лесной отраслью?

– Недостаточно изученные лесные ресурсы, низкое качество лесовосстановления. Избыточные административные барьеры создают помехи. Необходимо улучшать уровень технического, научного и кадрового обеспечения. Нехватка квалифицированных кадров – одна из наиболее важных проблем лесной отрасли. Особенно печальна ситуация с притоком молодых специалистов. Заинтересовать молодежь поможет развитие школьных лесничеств, а закрепление кадров может быть обеспечено комплексом мер, направленных на увеличение заработной платы в отрасли.

Помимо этого остро стоит проблема истощения лесных ресурсов. Экономическая эффективность использования лесов в России в разы ниже, чем, например, в скандинавских странах. Решением данной проблемы является модель интенсивного развития лесного хозяйства и лесопользования. То есть необходим переход от традиционной, или экстенсивной, заготовки древесины, которая характерна для нашей страны, к целенаправленному выращиванию этой древесины. Результатом должны стать увеличение объемов заготовки и значительное улучшение размерно-качественных характеристик древесины.

Компании, входящие в Ассоциацию, широко представлены на территории Иркутской области. Фото: предоставлено компанией geo.pro

– Как должен выглядеть идеальный лесопопользователь?

– Идеальный лесопользователь - слишком абстрактное определение. В данном контексте уместнее применять понятие «добросовестность». Существует лесное законодательство, российские и международные нормы, правила, принципы лесопользования - соблюдение всех этих постулатов, беспрекословное выполнение норм морали и права являются достаточным основанием для того, чтобы считать лесопользователя добросовестным.

Чтобы привлечь внимание участников отрасли к вопросам экологии, социальной и корпоративной ответственности, мы учредили федеральную лесопромышленную премию «Ответственный лесопользователь». Обладатель премии должен соответствовать нескольким критериям: иметь действующие договоры аренды лесных участков, выполнять план по лесовосстановлению искусственным способом, а также вовремя рассчитываться за использование леса. Таких лесопользователей можно назвать добросовестными.

– Вы сказали о социальной ответственности. Какими социальными проектами занимаются участники ассоциации?

– Предприятия, входящие в ассоциацию «Русский лес», являются крупными налогоплательщиками и оказывают поддержку местным муниципальным образованиям и некоммерческим организациям. Проектов много - начиная от участия в спортивных мероприятиях и заканчивая вопросами благоустройства.

Например, мы помогли организовать сборы для спортсменов перед чемпионатом мира по водным видам спорта в Корее и таким образом внесли свой вклад в успешное выступление ребят.

В сентябре этого года в Иркутске пройдет международный турнир по боевому самбо. Мы выступим генеральным спонсором соревнований. В Усть-Куте и Усть-Кутском районе установим многофункциональные спортивные площадки и благоустроим парковую зону.

О создании парка в микрорайоне Солнечном во время прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным просили жители Красноярска. «Русский лес» профинансирует этот проект.

Кроме того, Ассоциация уделяет внимание детским организациям: например, помогает школьным лесничествам, волонтерскому отряду в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района.

Ассоциация «Русский лес» помогает школьным лесничествам, волонтерским отрядам. Фото: предоставлено компанией geo.pro

- Как Ассоциация помогала жителям Иркутской области после наводнения?

- Мы участвуем в ликвидации последствий наводнения с первых дней. Ассоциация доставила пиломатериалы для центров помощи в Нижнеудинске и Тулуне. 130 детей благодаря «Русскому лесу» отправились в летние лагеря на Черное море, Байкал и в Москву. Вместе с Российским детским фондом заказываем школьную форму для детей из пострадавших от наводнения районов.

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Национальная ассоциация лесопромышленников «Русский лес» была образована в 2013 году в результате объединения лесозаготовительных, перерабатывающих и логистических компаний лесной отрасли России. Одной из главных задач ассоциации стало не только совершенствование лесного комплекса России (рациональное использование, охрана и защита лесов, благоприятное развитие предпринимательской деятельности, справедливый доступ к лесным ресурсам), но и совершенствование лесного законодательства. Все это позволило сформировать позицию профессионального сообщества, найти связь между лесопромышленниками и законодательной властью Российской Федерации и начать плодотворную работу на принципиально новом уровне.

В настоящее время совместно с Комитетом Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, Федеральным агентством лесного хозяйства, а также Министерством промышленности и торговли РФ Ассоциация «Русский лес» проводит мероприятия, направленные на совершенствование законодательства Российской Федерации. При содействии ассоциации второй год подряд проходит Национальный лесной форум, в рамках которого учреждена федеральная лесопромышленная премия «Ответственный лесопользователь».