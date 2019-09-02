В Иркутской области поддерживают предпринимателей, которые выходят на внешние рынки

Иркутская область - экспортно-ориентированный регион. В 2018-м рост внешнеторгового оборота достиг 9,8 млрд долларов, увеличившись за год на 16,7%. Основа регионального экспорта - продукция лесопромышленного, топливно-энергетического и машиностроительного комплексов, металлы, химическая продукция, продукты питания. Идет наращивание доли экспортируемой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Дальневосточный форум, Давыдова Наталья.

Значимый резерв экономического роста региона - сфера малого и среднего бизнеса. Почти четверть от общего объема оборота продукции и услуг, производимых и реализуемых предприятиями Иркутской области, приходится на этот сектор.

Доля МСП в ВРП региона оценивается на уровне 27,6%. Региональная политика направлена на наращивание доли малого и среднего предпринимательства в ВРП за счет развития существующих и внедрения новых механизмов поддержки предпринимательства и повышения эффективности деятельности институтов развития.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в озвученном в этом году Инвестиционном послании отдельно остановился на деятельности существующих институтов поддержки инвесторов и предпринимателей. Только по итогам 2018 года их участие в инвестпроектах позволило создать 1000 новых рабочих мест и сохранить более 5000. На каждый рубль, вложенный институтами развития, в экономику региона поступит более полутора рублей инвестиций.

Сергей Левченко привел ряд примеров поддержки бизнеса. Так, в 2018 году в Иркутске открылся завод по производству тест-полосок и глюкометров, под Ангарском начала работу ферма по выращиванию индеек, в Шелеховском районе создано предприятие по разведению шампиньонов, которое, благодаря поддержке институтов развития, удалось в сжатые сроки оснастить высокотехнологичным оборудованием.

- Целый спектр форм господдержки - от консультаций и обучения персонала до финансовых вложений, в том числе невозвратных, и налоговых льгот - это то, что мы предлагаем при реализации таких проектов, - отметил Сергей Левченко.

С 2013 года в Иркутской области работает Фонд поддержки предпринимательства - один из инструментов развития бизнеса региона. В настоящее время в его структуру входит шесть центров: кластерного развития, инжиниринга, сертификации, стандартизации и испытаний, а также поддержки экспорта и непосредственно предпринимательства.

- Сегодня мы продолжаем политику, заданную в самом начале нашей деятельности, - отметила Наталья Давыдова, директор фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области». - По-прежнему оказываем информационные и образовательные услуги, организуем семинары, тренинги, круглые столы и другие мероприятия. За все время деятельности Фонда через него прошло более 17 тысяч предпринимателей.

Центр поддержки экспорта в структуре Фонда создан недавно. Но с его помощью с апреля по декабрь 2018 года предприниматели заключили четыре экспортных контракта. В этом году подписано уже более 11 таких соглашений. А задача до конца года - 59.

Фонд поддерживает исключительно несырьевой экспорт. Это продукты пищевой промышленности и лесопереработки, БАДы. На подходе экологическая косметика.

Большое внимание уделяется и развитию туризма.

На Международной выставке JATA Tourism Expo Japan - 2018 как раз было заключено два контракта.

В целом объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области в этом году уже составил 1,6 млрд долларов США, или свыше 105 млрд рублей.

Контракты заключались с компаниями Китая, Японии, США, Монголии, Пакистана, Чешской Республики, Казахстана, Узбекистана, Молдовы.

Большим спросом среди клиентов Центра поддержки экспорта пользуются услуги по созданию сайтов на иностранном языке, по переводу специализированных текстов, а также международные выставки.

В частности, было организовано участие предпринимателей Иркутской области в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях во Вьетнаме, Узбекистане, Корее, Казахстане, КНР. Проведена реверсная бизнес-миссия с делегацией предпринимателей Вьетнама в Иркутске. Запланировано участие в выставках в Индии, Монголии, Японии, Китае.

Центр поддержки экспорта помогает предпринимателям в поиске зарубежных партнеров. При этом Фонд может провести сертификацию их продукции в соответствии с мировыми стандартами.

- Предприниматели Иркутской области предлагают много интересных товаров и услуг, которые могут достойно представить наш регион за пределами Российской Федерации, - подчеркнула Наталья Давыдова. - Центр поддержки экспорта пользуется большой популярностью. Однако надо сказать, что он не является финансовым инструментом и не дает прямые субсидии предпринимателям, но оплачивает участие в бизнес-миссиях и другие услуги. Главное условие для предпринимателей, которые хотят принять участие в проекте, - регистрация и работа на территории Приангарья.

Немаловажно и то, что еще не было такого случая, чтобы обратившееся в Фонд предприятие закрылось. Все они работают и регулярно получают новые меры поддержки. Мы заинтересованы в хорошем самочувствии бизнеса. Чем выше уровень развития предпринимательства, тем больше вклад в валовой региональной продукт и экономику области в целом.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Антон Логашов, заместитель председателя правительства Иркутской области:

- Иркутская область - традиционно экспортно-ориентированный регион благодаря структуре региональной промышленности, географическому положению и сложившимся связям предприятий региона с зарубежными партнерами.

Фото: Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области.

Мы имеем стабильный рост ВРП, входим в первую двадцатку регионов России по развитию инвестиционного потенциала, обладаем рядом конкурентных преимуществ для ведения бизнеса.

Иркутская область является лидером среди регионов РФ по производству ряда товаров, среди которых лесоматериалы, алюминий и целлюлоза.

По показателям внешнеэкономической деятельности область также входит в топ-3 субъектов СФО и занимает по объемам внешней торговли 2 - 3-е место среди регионов округа.

Сегодня мы уже можем говорить о преодолении негативных тенденций во внешней торговле и о выходе объемов внешнеторгового оборота на докризисный уровень. Почти 10 млрд долларов - итог 2018 года.

В Иркутской области реализуются 4 региональных проекта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Их цели - увеличение объемов несырьевого экспорта в общей структуре до 70%, выход на внешние рынки экологически чистой продукции пищевой промышленности Приангарья, рост экспорта туристических, транспортных и телекоммуникационных услуг, внедрение Регионального экспортного стандарта.

В области создана целая система поддержки инвестиций, это и предоставление льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль по видам экономической деятельности (снижение с 17% до 13,5%), обнуление налога на прибыль в целях создания новых производств в ТОСЭР, госгарантии, субсидии на компенсацию процентов по кредитам, сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна» и т.д.

В этом году правительством Иркутской области начата работа по компенсации части процентных ставок по кредитам промышленным предприятиям для создания новых производств. Уже выбрано семь предприятий в сфере лесопереработки, машиностроения, производства строительных конструкций.

Также в областном бюджете ежегодно предусматривается финансирование участия регионального бизнеса в зарубежных выставках, презентационных и имиджевых международных мероприятиях.

Совместно с региональными институтами развития бизнеса правительством Иркутской области в 2019 году организованы мероприятия в рамках 70-летия образования КНР и установления дипломатических отношений между нашими странами. В следующем году Россия и Республика Корея будут праздновать 30-летие дипломатических отношений. Также запланирован Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. С участием регионального бизнеса мы представим продукцию компаний Приангарья в этих странах.