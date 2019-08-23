- Вот так повезло! - удивляются сибиряки в соцсетях, узнав о чудесном спасении женщины из Ангарска.

В среду, 21 августа, она выпала из окна на пятом этаже жилого дома и выжила. А все почему? Потому что упала прямо на припаркованный во дворе автомобиль.

- В люк провалилась? - еще больше недоумевают пользователи интернета в комментариях под видео.

На кадрах видно, что люк в самом деле открыт. Теперь, скорее всего, женщине придется еще и оплачивать владельцу иномарки ремонт. Но этот вопрос, судя по всему, решаться будет еще не скоро - пока что пострадавшая находится в больнице. По словам очевидцев, она получила травмы, у нее видели раны на голове и теле. Неудивительно, все-таки ангарчанка пролетела немалую высоту.

- Хоть живая осталась, - пишут в соцсетях. - А машину жалко!

По предварительным данным, женщина была под воздействием наркотиков. При каких конкретно обстоятельствах она выпала из окна, пока неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/727594" frameborder="0"></iframe> Упала на автомобиль: женщина чудом выжила после падения из окна пятого этажа в Ангарске.Видео: "Инцидент Иркутск" в соцсетях.

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