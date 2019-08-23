Журналисты "Комсомольской правды" - в числе победителей конкурса ЗС Иркутской области

В Законодательном Собрании Иркутской области подведены итоги журналистского конкурса. Заслуженные награды получили лучшие парламентские корреспонденты региона. Жюри рассматривало 70 заявок от 33 СМИ региона. И мы по праву гордимся, что в числе отмеченных - журналисты "Комсомольской правды" в Иркутске и телекомпании "ТиВиСи".Называем имена лауреатов.

Руководитель радио "Комсомольская правда" в Иркутске (91.5 FM) Наталья Кравченко победила в номинации за лучший радиоматериал, посвященный законодательной деятельности парламентариев региона.

Но это - не единственная награда в копилке радио "КП". Жюри отметило за серию интервью с депутатами ЗС Приангарья под названием "Не только о политике", в котором парламентарии отвечали на самые "неудобные" вопросы и делились взглядами на самые сложные вопросы жизни страны и региона. Поздравляем с победой преподавателя ИГУ, публициста Сергея Шмидта, постоянного ведущего радио "КП" в Иркутске!

Спецноминацию получила главный редактор "Комсомолки" в Иркутске Наталья Лыткина. Она была отмечена спецпризом ЗС за профессионализм, активную журналистскую позицию и оперативную работу. Также поздравляем с победой Галину Тюрневу, руководителя компании "ТиВиСи".