Взять автограф у Мариам Петросян и сделать селфи с Эрлендом Лу: в Иркутске идет международный книжный фестиваль

Конец лета – самое время прикупить несколько интересных книг, чтобы читать их за кружкой кофе теплыми осенними вечерами. Второй международный книжный фестиваль, который открылся 30 августа в Иркутске – в помощь. Здесь вы как раз сможете подобрать литературу по душе. На фестиваль приехали представители более 100 издательств, книги которых очень сложно найти за пределами Москвы.

Взять автограф у Мариам Петросян и сделать селфи с Эрлендом Лу: в Иркутске идет международный книжный фестивальФото: Анна ПОПОВА

И, конечно же, мероприятие посетят известные поэты и литераторы из разных стран мира, которые с удовольствием пообщаются с читателями и расскажут о своем творчестве. Например, Мариам Петросян из Армении, Андрей Жваливский и Евгения Пастернак из Белоруссии. Но один из главных гостей - норвежский писатель и сценарист Эрленд Лу.

Взять автограф у Мариам Петросян и сделать селфи с Эрлендом Лу: в Иркутске идет международный книжный фестивальФото: Анна ПОПОВА

- Когда меня приглашали в Иркутск, я сначала не понял, о каком городе идет речь, - делится Эрленд Лу. - Но потом я вспомнил, что именно о Байкале писал Жюль Верн в романе “Михаил Строгов”. Это одна из любимых книг моего детства, и все мои впечатления о России я черпал именно из нее. И вот, наконец, я увидел своими глазами все эти огромные и красивые территории, о которых я так много читал и очень рад этому.

Иркутский международный фестиваль книги будет проходить на нескольких площадках. Запланировано 120 различных мероприятий – каждый сможет найти себе лекцию или мастер-класс по душе. Шатры издательств и площадки для театральных постановок и встреч с поэтами и писателями развернут на площади около стадиона “Труд”. Отдельная детская программа будет проходить во Дворце спорта – это 40 интересных активностей для малышей. Также в 130 квартале состоится автограф-сессии с известными литераторами.

Один из таких писателей – британско-российский журналист Оуэн Мэтьюз, который, хоть и живет в Соединенном Королевстве, говорит на чистейшем русском языке. Оказывается, его мать родом из России. В 1980-х Оуэн приезжал в Москву, чтобы навестить родственников и случайно попал на премьеру мюзикла “Юнона и Авось”. Его заинтересовала личность главного героя, графа Резанова, и вот, спустя годы, он написал о нем книгу под названием “Командор Резанов. Грандиозные авантюры”, которую и представит иркутским читателям на фестивале.

Взять автограф у Мариам Петросян и сделать селфи с Эрлендом Лу: в Иркутске идет международный книжный фестивальФото: Анна ПОПОВА

- Мне, как историку, стало очень интересно узнать, каким этот герой был в реальности, - рассказывает Оуэн Мэтьюз. – В рок-опере он показан только с одной стороны, хотя на самом деле Резанов был очень интересной и спорной исторической личностью. Он был мечтателем, чья цель - присоединить часть Америки к Российской империи. И эта грандиозная мечта почти сбылась.

А еще книжный фестиваль будет интересен любителям театра. Например, актриса Марина Дровосекова вместе со студентами театральной студии Рыжакова покажут иркутянам два авторских спектакля.

Взять автограф у Мариам Петросян и сделать селфи с Эрлендом Лу: в Иркутске идет международный книжный фестивальФото: Анна ПОПОВА

- У первого спектакля очень длинное название – “ Чушь, или то, что осталось от нашей экспедиции на родину автора ”, - делится Марина Дровосекова, - он основан на произведениях Федора Астафьева и на личных впечатлениях наших юных актеров, которые побывали в его родной деревне Овсянке. А вторая постановка носит название “Оттепель”, которая навеяна текстами Володина и песнями 60-х годов. Также студенты из студии Брусникина покажут иркутским зрителям спектакль “Лес”.

Все площадки фестиваля будут работать до 1 сентября. Шатры книжных издательств открыты с 11 утра до 7 вечера, а вот время начала всех остальных мероприятий необходимо уточнить на сайте фестиваля.