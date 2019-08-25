2019-08-25T07:16:31+03:00
Общество

Полицейских из Бурятии наградили за спасение пассажиров из горящего автобуса

Бато Дамбаев и Леонид Будаев смогли потушить транспортное средство до приезда пожарных [видео]
Анна ПОПОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по республике БурятияФото: пресс-служба ГУ МВД России по республике Бурятия
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Награда нашла своих героев: двум полицейским из Улан-Удэ объявили благодарность за спасение людей из горящего автобуса. Инспекторы патрульно-постовой службы капитан Бато Дамбаев и младший лейтенант Леонид Будаев смогли эвакуировать всех людей из охваченного пламенем транспорта и самим потушить возгорание.

- Из-за того, что пламя быстро распространялось по автобусу, в опасности оказались не только пассажиры, но и другие участники дорожного движения, - рассказывает Леонид Будаев. - Нам удалось быстро потушить открытое пламя до приезда пожарных.

Этот необычный случай на дороге произошел 9 августа, прямо в центре Улан-Удэ. Бато Дамбаев и Леонид Будаев как всегда патрулировали улицы города и следили за порядком, как вдруг увидели, что из проезжающего мимо автобуса валит густой черный дым. Но ни водитель, ни пассажиры этого как будто не замечали, и транспортное средство как ни в чем ни бывало продолжало движение. Видимо, из-за какой-то неисправности дым из двигателя шел и раньше, и шофер уже просто не обращал на это внимание. Он заподозрил неладное только тогда, когда прохожие начали подбегать к автобусу и требовать, чтобы он остановился.

- В момент происшествия в автобусе находилось порядка 6-7 пассажиров, - рассказывает Бато Дамбаев.

Полицейские решили, что надо действовать быстро - ведь люди не могут сами покинуть загоревшееся транспортное средство, а водитель почему-то не может остановиться. Леонид Будаев запрыгнул в салон автобуса, когда дым уже начал заполнять салон, и припарковал его у обочины, после чего побежал за огнетушителями. Благо они находились буквально в нескольких метрах от места ЧП - прямо на полицейском посту. Он и его напарник вывели всех пассажиров и водителя из полыхающего автомобиля, после чего начали бороться огнем. Чтобы ликвидировать пламя, им понадобилось два полных огнетушителя. Когда на место прибыли пожарные, автобус уже удалось потушить.

Новость о подвиге полицейских из Бурятии моментально облетела соцсети. Но Бато Дамбаев и Леонид Будаев не считают себя героями - они всего лишь делали свою работу. Полицейские продолжают патрулировать центральные улицы Улан-Удэ, а в свободное от работы время вместе посещают спортзал, чтобы быть готовыми спасти жителей города в любое время дня и ночи.

Полицейских из Бурятии наградили за спасение пассажиров из горящего автобуса.Анна ПОПОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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