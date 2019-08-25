Погода в Иркутске: жара вернется в город в конце августа

На календаре без пяти минут осень, а за окном у иркутян настоящая жара! Метеорологи из службы gismeteo обещают: тепло не покинет наш город еще как минимум неделю. Так что доставайте из шкафа шорты, футболки и солнцезащитные очки - их еще слишком рано откладывать до следующего лета!

Начало недели обещает быть не очень солнечным, но пусть это вас не пугает: хмурая погода продержится всего один день. В понедельник, 26 августа, синоптики обещают, что над Иркутском пройдут кратковременные дожди и грозы, а на небе будет небольшая облачность. Температура за окном не поднимется выше +19 градусов. А вот на следующий день она начнет только повышаться.

Начиная со вторника, 27 августа, погода в нашем городе будет только ясной и солнечной. В этот день воздух прогреется до 21 градуса выше нуля. Затем в среду и четверг температура повысится до +25 градусов, а в пятницу и субботу она увеличится еще на два деления. Главный температурный пик на следующей неделе, к большой радости школьников и студентов, придется на День знаний, который в этом году выпадает на воскресенье, 1 сентября. В этот день температура воздуха вырастет до +29 градусов. Так что небесная канцелярия позволит ученикам школ и институтов отметить праздник на свежем воздухе.