2019-08-26T09:37:54+03:00
Происшествия

До берега бы не догреб: рыбака спасли в шторм на Иркутском водохранилище

В шторм у лодки мужчины сломался переключатель передач
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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До берега бы не догреб: рыбака спасли в шторм на иркутском водохранилище. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.До берега бы не догреб: рыбака спасли в шторм на иркутском водохранилище. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Один в лодке и без помощи оказался в середине Иркутского водохранилища 47-летний сибиряк. Мотор судна мужчины заглох из-за поломки. Взять в руки весла и грести до берега шансов не было, потому что в это же время как назло начался сильный шторм. Порывы северо-западного ветра подняли волны до метровой высоты. Чудом мужчина сумел поймать связь на своем телефоне и дозвониться в МЧС. Еще до приезда спасателей лодку снесло на 10 метров от места, где заглох ее мотор. Когда помощь прибыла у перепуганного сибиряка началась паника. И как выяснилось не зря. Ведь батарейка его мобильника после звонка разрядилась и он понял, что больше сообщить свои координаты не сможет.

- Но он успел сообщить оперативному дежурному свое приблизительное местонахождение, - рассказывает государственный инспектор по маломерным судам Иркутской группы Станислав Предеслайпа. - Это был район залива Зеленый мыс. Там мы и начали поиски. Из-за наступления темноты на патрульном катере были включены проблесковые маячки, и когда их заметил пострадавший, включил фонарик, свет которого мы и увидели. Увидев нас, мужчина успокоился. Вся спасательная операция заняла около 3 часов.

Выяснилось, что причиной происшествия стало то, что хозяин лодки невнимательно относился к техническому состоянию своего маломерного судна. Из-за этого, в самое неподходящее время у лодки сломался переключатель. Ну и конечно, мужчина проигнорировал неблагоприятные погодные условия. Поэтому инспекторы ГИМС в очередной раз просят водителей лодок не пренебрегать требованиями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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