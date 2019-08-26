Банк «Открытие» презентовал первый офис в Октябрьском округе Иркутска

Уютный, современный, красивый и технологичный. Именно так можно охарактеризовать новый офис банка «Открытие», который презентовали в Иркутске. Теперь сотрудники финансовой корпорации ждут своих клиентов в новом бизнес-центре «Нижняя Лисиха - 4», который расположен на улице Байкальской.

Приятный интерьер в бело-голубых тонах (фирменный цвет банка!), эргономичная мебель, продуманность мельчайших деталей - все сделано для того, чтобы и клиенты, и сотрудники банка чувствовали себя комфортно. На стенах - стенды с оптимистичными фразами. Например: «В жизни всегда есть место открытию». Касса, универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг, зал ожидания, банкоматы, которые работают круглосуточно, - здесь есть все необходимое для удобства посетителей.

Фото: А. Федоров

За день услугами финансовой корпорации в новом филиале могут воспользоваться до 100 человек. Руководители банка «Открытие» в регионе признались, что это хорошая цифра. Сегодня ведь многие банковские операции практически каждый может выполнить дистанционно при помощи личного кабинета и других приложений.

Фото: А. Федоров

- Наш новый офис является полноформатным, то есть здесь предоставляют услуги как физическим, так и юридическим лицам, - отметил управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев. - Розничные клиенты могут оформить дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, подать заявку на ипотечный кредит. Для юридических лиц также представлен полный набор услуг: расчетно-кассовое обслуживание, различные кредитные и депозитные продукты.

Фото: А. Федоров

По словам Владимира Чернышева, в настоящее время в Иркутской области работают семь офисов их финансового учреждения. Офис «На Байкальской» - это первый офис банка в Октябрьском округе, на одной из самых оживленных улиц города. До него удобно добраться - рядом расположен крупный транспортный узел, поэтому представители банка уверены, что офис будет востребованным.

- В планах на 2020 год также открытие новых офисов, - добавляет Владимир Чернышев. - Пока всех секретов раскрывать не буду, многое зависит от того, насколько результативными будут наши переговоры с партнерами.

Фото: А. Федоров

Кстати, в новом офисе предусмотрено и премиальное обслуживание - для этих целей обустроили удобную переговорную комнату, которая гарантирует конфиденциальность. Здесь планируют проводить деловые встречи.

- Мы гордимся нашим квалифицированным персоналом, - продолжает Владимир Чернышев. - Сотрудники помогают всем желающих разобраться с самыми актуальными предложениями банка. На мой взгляд, уровень банковского сервиса выходит на новый уровень. И это радует! Желаю моим коллегам дружелюбных клиентов, которые, в свою очередь, будут с легкостью решать в нашем офисе любые финансовые задачи. Всем нам энтузиазма, воплощения всех планов, стабильных доходов и уверенности в завтрашнем дне.

С речью на открытии нового офиса выступили и партнеры банка «Открытие», которые поздравили организацию с расширением сети, пожелали процветания и дальнейшего развития.

- Мы все - участники нашей российской экономики, - отметила генеральный директор швейной фабрики «Вид» Ирина Чикуленко. - Наша компания давно сотрудничает с банком «Открытие», который действительно является очень авторитетным. Я надеюсь, что теперь наше партнерство станет более эффективным и плодотворным. Работать с вами надежно и приятно.

Режим работы офиса «На Байкальской»:

пн. - пт. - с 10.00 до 19.00,

сб., вс. - выходные дни.

НАША СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года. За это время клиентская база банка выросла до 180 тысяч юридических лиц и более 3,8 млн физических лиц (с учетом премиальных клиентов).

Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2017 г.

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