2019-08-24T07:59:00+03:00
Дом. Семья

Отказалась переезжать: в зоопарке Иркутска тигрицу из клетки выманивали живыми курицами

Два дня, подозревая засаду, Ириска держала голодную диету, но рычала и не двигалась с места
Мария ОСИПОВА
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В Иркутской зоогалерее Тигрица Ириска отказалась переезжатьВ Иркутской зоогалерее Тигрица Ириска отказалась переезжать
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Два дня пришлось голодать обитательнице Иркутской зоогалереи тигрице Ириске, которая наотрез отказалась переезжать на новое место. Как только ни уговаривали "бабушку", много лет обитавшую здесь, зайти в транспортную клетку, заманить ее туда так и не удалось.

- В ход шли разные приманки, даже живые курицы, которые отчаянно кудахтали, - рассказала «КП» в Иркутске координатор зоогалереи Людмила Ивушкина. - Ни в какую! Пришлось посадить Ириску на голодную диету.

Выманивать хищницу пытались даже курицами

Выманивать хищницу пытались даже курицами

Оставаясь два дня без корма, тигрица все-таки смилостивилась над сотрудниками зоопарка, и сегодня ее перевозят на новое место. Кстати, курицы не пострадали. У тигрицы свое меню.

А завтра, 25 августа, посетителей нового здания зоогалереи в фойе встретят местные знаменитости - кот-медведь,который последние дни гостит в Иркутске, сурикат и скунс. С ними можно будет пообщаться и даже сфотографироваться - с 12.00 до 16.00. Кстати,первые 50 гостей получат пригласительные на бесплатное посещение всех филиалов зоопарка в течение нескольких месяцев.

- Для кота-медведя - нашего бинтуронга Белль мы специально привезли на новое место ее любимый кресло-мешок, - добавляет Людмила Ивушкина. – Белль через три дня покинет Иркутск и все это время будет ждать всех, кто мечтал, но еще не успел с ней пообщаться.

Напомним, Иркутская зоогалерея больше не работает на старом месте. Зоопарк переехал на территорию рынка «Фортуна» и теперь располагается по адресу: ул. Карла Маркса, 50. Здесь будут дожидаться посетителей около тысячи животных и птиц. Часть из них уже перевезли, окончательное заселение хвостатых и ушастых запланировано до конца сентября.

Иркутская зоогалерея переехала на новое место

Иркутская зоогалерея переехала на новое место

ИСТОЧНИК KP.RU

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