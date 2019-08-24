Отказалась переезжать: в зоопарке Иркутска тигрицу из клетки выманивали живыми курицами

Два дня пришлось голодать обитательнице Иркутской зоогалереи тигрице Ириске, которая наотрез отказалась переезжать на новое место. Как только ни уговаривали "бабушку", много лет обитавшую здесь, зайти в транспортную клетку, заманить ее туда так и не удалось.

- В ход шли разные приманки, даже живые курицы, которые отчаянно кудахтали, - рассказала «КП» в Иркутске координатор зоогалереи Людмила Ивушкина. - Ни в какую! Пришлось посадить Ириску на голодную диету.

Выманивать хищницу пытались даже курицами

Оставаясь два дня без корма, тигрица все-таки смилостивилась над сотрудниками зоопарка, и сегодня ее перевозят на новое место. Кстати, курицы не пострадали. У тигрицы свое меню.

А завтра, 25 августа, посетителей нового здания зоогалереи в фойе встретят местные знаменитости - кот-медведь,который последние дни гостит в Иркутске, сурикат и скунс. С ними можно будет пообщаться и даже сфотографироваться - с 12.00 до 16.00. Кстати,первые 50 гостей получат пригласительные на бесплатное посещение всех филиалов зоопарка в течение нескольких месяцев.

- Для кота-медведя - нашего бинтуронга Белль мы специально привезли на новое место ее любимый кресло-мешок, - добавляет Людмила Ивушкина. – Белль через три дня покинет Иркутск и все это время будет ждать всех, кто мечтал, но еще не успел с ней пообщаться.

Напомним, Иркутская зоогалерея больше не работает на старом месте. Зоопарк переехал на территорию рынка «Фортуна» и теперь располагается по адресу: ул. Карла Маркса, 50. Здесь будут дожидаться посетителей около тысячи животных и птиц. Часть из них уже перевезли, окончательное заселение хвостатых и ушастых запланировано до конца сентября.