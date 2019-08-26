Страховые программы от одной из ведущих страховых компаний России - АО СК «Колымская» помогут детям стать образованными людьми

Начало школьной жизни - целая эпоха в судьбе каждого человека. Вместе с первоклассником эту пору его взросления в полной мере проживает и вся его семья. Как правило, именно в это время на родителей ложится огромный груз ответственности и переживаний, а также новых трат из семейного бюджета. И дело не только в беспокойстве о том, чтобы ребенок был здоров, энергичен и хорошо успевал. Не меньше забот связано с тем, чтобы вслед за обязательным средним образованием последовал новый этап его становления, развития и учебы уже в высшей школе.

Самую убедительную подсказку, как гарантировать семье оптимальное решение всех этих проблем, дают услуги СК «Колымская», чей почти 30-летний опыт работы на рынке страхования стал основой престижа и финансовой стабильности компании.

Полис страхования каждого ребенка - это простое, но абсолютно верное решение проблем с учебой и реальная помощь семье. Чтобы учеба вашего чада не стала обузой, не превратилась в череду испытаний, страховщики предлагают первую очередь заложить в финансовую основу будущего. Мало ли какие расходы потребуются на то, чтобы раскрыть таланты и способности ребенка, скрытые поначалу от родителей и педагогов! Вариант решения обеспечит оптимальный, просчитанный до мелочей полис страхования.

- Не стоит думать, что все лучшее доступно только финансово обеспеченным людям. В данном случае с выбором страховки доход родителей не имеет решающего значения, - утверждает директор Братского филиала АО «СК «Колымская» Елена Свижак. - Даже когда речь идет о скромных доходах пожилых людей, бабушек и дедушек, мы поможем выбрать страховой полис, который поможет и внукам получить дополнительные образовательные услуги, и защищенность детей гарантирует. Мы утверждаем, что дорогое недорого.

Страховая компания «Колымская» продолжает программы страхования детей, проверенные поколениями в Советском Союзе, и предлагает сразу несколько программ страхования. Особой популярностью из них пользуются «Дети+» и «Забота о детях+».

- Эти программы направлены на аккумулирование необходимой денежной суммы к определенному моменту, - Елена Свижак. - После окончания программы можно воспользоваться накопленной суммой для решения каких-либо задач: например, оплатить дальнейшее образование школьника, сделать первоначальный взнос на приобретение недвижимости или купить дорогостоящую вещь, о которой мечтает ваш сын или дочь!

Программа «Забота о детях+» гарантирует выплату страховой суммы ребенку даже в случае смерти страхователя (родителя) или установления ему нерабочей группы инвалидности и в связи с этим невозможности полностью уплатить страховые взносы по договору. Это выгодно! Во-первых, уровень доходности по страховым программам сравним с тем, что предлагают ведущие банки (от 5% до 18%), а во-вторых, по накопительной программе страхования часть средств можно вернуть!

По договорам страхования для работающих родителей предусмотрен ежегодный социальный налоговый вычет в размере 13% от уплаченных взносов за год. И это еще один хороший довод в пользу того, чтобы начать заботиться о благополучии своей семьи прямо сейчас.

Например, вашей девочке 7 лет. Заключаем договор по программе «Дети+», ежемесячный взнос 810 рублей, платим 10 лет. Вы в компанию внесете 97 200 рублей. Работающие родители получат возврат налогового вычета 13%, а это 12 636 рублей. Все 10 лет ребенок застрахован от несчастного случая на 100 тысяч рублей. И по окончании договора компания «Колымская» выплатит семье 100 тысяч рублей. Экономия для семьи - более 15 тысяч. Выгодно ли это? Несомненно.

Для тех, кто боится, что со временем его вложения обесценятся, существуют программы страхования детей с ежегодной индексацией страховой суммы на величину официально установленной инфляции.

Можно сколько угодно повторять расхожую фразу, что дети - наше будущее, но сегодня время не говорить, а действовать. Защищая ребенка своевременно оформленной страховкой, оберегая его от опасностей и помогая успешно войти во взрослую жизнь, мы обеспечиваем благополучное будущее не только своим детям, но и себе.

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