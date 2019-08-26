2019-08-26T06:29:59+03:00
Общество

«Усольский свинокомплекс»: новые достижения и планы

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«Усольский свинокомплекс» - одно из немногих народных предприятий не только в Иркутской области, но и во всей стране, организованное по принципу кооператива. Производственные показатели предприятия постоянно доказывают эффективность такой системы управления.

За первое полугодие 2019 года Усольским свинокомплексом произведено, переработано и реализовано 12 677 тонн мясной продукции на 3,123 млрд рублей! За счет прибыли на сумму 146 млн рублей проведены реконструкция и техническое перевооружение. В бюджеты всех уровней перечислено 354 млн рублей налогов - по 341 тыс. на каждого сотрудника. Это самая высокая налоговая нагрузка среди всех работников агропромышленного комплекса Иркутской области! При этом в качестве бюджетных субсидий предприятие получило всего 3% от уплаченных налогов - это 11 млн рублей.

К слову, на предприятии трудятся 1038 человек. Средняя зарплата рабочих в месяц по итогам 1-го полугодия 2019-го достигла 65,4 тыс. рублей - рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6%. Реальный доход рабочих в месяц с учетом премий за счет прибыли - 102 тыс. рублей!

Все рабочие на предприятии имеют сдельную оплату труда, а все специалисты, включая директора, - оплату по коэффициенту от среднего заработка рабочих. Таким образом, достигается заинтересованность каждого сотрудника в конечном результате.

И этот результат покупатели видят на прилавках магазинов.

Ежедневно производственные цеха отгружают более 70 тонн колбас, сосисок, сарделек, мясных полуфабрикатов, сырокопченых изделий и мясных деликатесов - всего более 130 наименований. Более 55 тонн отправляется в фирменные магазины «Усольского свинокомплекса» по всей Иркутской области.

Предприятие старается регулярно радовать покупателей новинками. Одна из них - колбаса «Валдайская» из нежирной свинины с интересным рисунком на разрезе, колбаса «Закусочная» со свиным шпиком, она выпускается в соответствии с ГОСТом, и сырокопченая колбаса «Пражская» - деликатесный мясной продукт.

Главный секрет качества продукции состоит в том, что в производстве не используются никакие соевые ингредиенты. Предприятие работает только с натуральным мясным сырьем, самостоятельно выращивает свинину и придерживается традиционных технологий.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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