«Комсомолка» презентовала новые коллекции для юных читателей

Сказки, раскраски, комиксы - все это издательский дом «Комсомольская правда» выпускает давно. Наши юные читатели обожают любимых героев, которые оживают на страницах красочных журналов и книг. Вот, например, хиты продаж - «Фиксики», «Лунтик», «Три богатыря» - по мотивам популярных мультиков. А скоро в киосках появятся новинки - долгожданные и не менее интересные. Какие? Расскажем!

- Сейчас мы делаем упор на детские коллекции, - рассказывает директор департамента службы продвижения и распространения Иркутского филиала ИД «КП» Ирина Бизимова. - Как показывает практика, они востребованы, помогают познавать мир, дают знания, развивают наших ребятишек. Так что дети и их родители следят за новинками, а мы рады их представить. Все книги и журналы с иллюстрациями, актуальные, качественные.

Итак, о новинках. В сентябре в киосках появится журнал «Царевны», созданный по мотивам популярного мультсериала. Веселые приключения Дарьи-несмеяны, Елены-прекрасной, Варвары-красы и других королевен - теперь на ярких страницах комиксов. Внутри первого выпуска - игра с наклейками. Девочкам-модницам издание, уверены, придется по душе. Цена журнала составит 139 рублей. Столько же стоит еще один будущий бестселлер, который вы уже можете спрашивать в киосках по продаже прессы. Это «Ми-ми-книжка. Планетарий». Книжка также создана по популярному мультфильму для самых юных читателей, дополнена яркими и красочными наклейками.

Уже в продаже и сборник комиксов с заданиями «Барбоскины». Здесь дети найдут не только классные картинки о жизни большой семьи, отношениях внутри нее, дружбе и взаимовыручке, но и множество заданий, головоломок с красивыми наклейками.

Сказка-раскраска «Домики. Кондитерская фабрика» - еще один наш проект. Раскраска создана по стремительно развивающемуся и набирающему популярность мультфильму.

Внутри как самые простые раскраски по цветам и точкам, так и более сложные. Ребенок сможет изучить цвета и их сочетания, простейшие геометрические фигуры, узнает названия домов и строений. Стоимость 99 рублей.

Ну и последнее. До конца года мы обещаем представить журналы по сюжетам диснеевских мультиков. Это «Король Лев», «Вампирина» и раскраски «Динозавры».

Представители компаний по продаже печатной продукции первыми оценили полезные издания.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снижены цены и на популярные издания. Так, полюбившуюся историю «Фиксики. Большой секрет» можно приобрести за 99 рублей в мягком переплете и за 135 в твердом. В основе - увлекательный сюжет, как маленькие человечки, которые живут в каждом доме, узнают об изобретении профессора Чудакова - энергобраслетах - и едва ли не раскрывают большой секрет собственного существования.

Кроме того, из этой же серии можно приобрести по хорошей цене «Рисовалку», «Объяснялку» и «Знайку». Они не только окунут малыша в мир чудес, но и помогут найти ответа на многие вопросы. Также акция коснулась журналов из серии «Ми-ми-мишки» и книг «Три Богатыря и принцесса Египта» и «Лунтик» - это к слову, необычная книжка: на ее страницах вы почти не встретите текста, зато будет красочный сюжет, нарисованный талантливыми художниками. Разглядывайте с малышами яркие картинки - это научит внимательности и умению концентрироваться.

Следите за новинками и спрашивайте их в киосках города!