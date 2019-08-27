2019-08-27T06:03:36+03:00
Происшествия

Едва не зарезал молодую мать: грабитель, нападавший на женщин в иркутском парке, отправился за решетку на 13 лет

Преступник ограбил четырех женщин [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Едва не зарезал женщину с коляской: грабитель, нападавший на женщин в иркутском парке, отправился за решетку на 13 лет. Фото: ГУ МЧС и СУ СК России по Иркутской области.Едва не зарезал женщину с коляской: грабитель, нападавший на женщин в иркутском парке, отправился за решетку на 13 лет. Фото: ГУ МЧС и СУ СК России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Иркутяне вновь могут спокойно и без опаски прогуливаться по бывшему ЦПКиО, ныне историко-мемориальному комплексу «Иерусалимская гора». Грабитель, которого летом прошлого года задержали за серию нападений на женщин в парке, наконец, услышал приговор суда.

Напомним, место в самом центре Иркутска 30-летний преступник облюбовал более года назад. Его жертвами становились исключительно женщины. Только за лето 2018 года он ограбил на территории ЦПКиО около 4 дам. Угрожая ножом, мужчина забирал у них все ценные вещи и скрывался с места преступления. Тяжелее всего досталось последней потерпевшей. 12 июля в парке злоумышленник напал на женщину, которая гуляла с ребенком в коляске. Угрожая ей ножом, он попытался отобрать у молодой матери сумку с вещами. Но та оказалась не из робкого десятка и дала отпор. Стала кричать, а сумку крепко прижала к себе. Разъяренный грабитель стал наносить молодой женщине удары ножом, после чего скрылся ни с чем. В результате иркутянка получила 7 ножевых ранений в область живота и груди. Ей чудом удалось добраться до зоогалереи, где ей вызвали скорую и полицию. Пострадавшая чудом выжила, перенеся сложную операцию. Полицейские тем временем во всю искали преступника. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы заметили его на улице Декабрьских Событий и задержали.

Расследование дела по нескольким уголовным статьям шло более года. За это время было опрошено более 30 человек и проведено свыше 10 судебных экспертиз. На днях Октябрьский районный суд Иркутска вынес ему окончательный приговор.

- Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области. – Отбывать его он будет в колонии строгого режима.

Под суд пойдет грабитель, который нападал на женщин в иркутском парке.Видео допроса и комментарии полицейских, которые задержали нападавшего.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Займи на кредит!": 35-летняя жительница Иркутска перевела "подруге" 48 тысяч
Решил заработать на ставках: ангарчанин «подарил» мошенникам более 2 миллионов рублей
28 августа ищите «Расписание уроков» в «КП» - толстушке
Студентки ИГУ выиграли межправительственный грант
В ТПП Восточной Сибири подведены итоги первого интеллектуального турнира «Труд – Знания – Безопасность»
Первенство России по велоспорту-шоссе: команда Иркутской области вернется с золотыми медалями
ДТП из трех машин на Глазковском мосту утром 27 августа разозлило иркутян
Байкальский талисман 2019: на театральный фестиваль в Иркутск приедут труппы из Бурятии, Якутии, Монголии и Кореи
В Бурятии омбудсмен помогла многодетной семье восстановить крышу дома
Три лесных пожара потушили в Усть-Кутском районе Иркутской области
В Ангарске неизвестный водитель сбил девочку-подростка и скрылся с места ДТП
Трамвай застрял в иле посреди улицы в Улан-Удэ
Поисковый отряд «Лиза Алерт»: помогите найти человека в Иркутске
В Иркутской области более 500 человек приняли участие в скоростном забеге на пик Черского
Акция «Чистый берег» прошла в Братске
С 27 августа по 10 сентября движение по улице Донской в Иркутске будет закрыто
Спортсмены из Иркутской области привезли 6 медалей с турнира по теннису
«Ростелеком» устанавливает систему видеонаблюдения на набережной Ангарска
Ушел за шишками и не вернулся: в Иркутской области разыскивают пропавшего в лесу мужчину
Международный турнир по боевому самбо "Кубок Байкала" пройдет в Иркутске в сентябре
Тойота Клюгер перевернулась, наехав на бордюр в Черемхове: водитель погиб
Убрать, нельзя достроить: в Бурятии приставы вынудили женщину снести свой дом
Здравствуйте, я ваша тетя: в Сибири аферистка обманывала людей, представляясь родственницей
Велогонщицы из Иркутской области заняли призовые места на всероссийских соревнованиях
Новая жизнь с новой хозяйкой: кошка Тайка из затопленного Тулуна нашла новый дом
На соцобъекты Усть-Илимского района нужны средства из областного бюджета
Жителей Бурятии возмутило состояние моста через реку Хилок