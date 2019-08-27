Едва не зарезал молодую мать: грабитель, нападавший на женщин в иркутском парке, отправился за решетку на 13 лет

Иркутяне вновь могут спокойно и без опаски прогуливаться по бывшему ЦПКиО, ныне историко-мемориальному комплексу «Иерусалимская гора». Грабитель, которого летом прошлого года задержали за серию нападений на женщин в парке, наконец, услышал приговор суда.

Напомним, место в самом центре Иркутска 30-летний преступник облюбовал более года назад. Его жертвами становились исключительно женщины. Только за лето 2018 года он ограбил на территории ЦПКиО около 4 дам. Угрожая ножом, мужчина забирал у них все ценные вещи и скрывался с места преступления. Тяжелее всего досталось последней потерпевшей. 12 июля в парке злоумышленник напал на женщину, которая гуляла с ребенком в коляске. Угрожая ей ножом, он попытался отобрать у молодой матери сумку с вещами. Но та оказалась не из робкого десятка и дала отпор. Стала кричать, а сумку крепко прижала к себе. Разъяренный грабитель стал наносить молодой женщине удары ножом, после чего скрылся ни с чем. В результате иркутянка получила 7 ножевых ранений в область живота и груди. Ей чудом удалось добраться до зоогалереи, где ей вызвали скорую и полицию. Пострадавшая чудом выжила, перенеся сложную операцию. Полицейские тем временем во всю искали преступника. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы заметили его на улице Декабрьских Событий и задержали.

Расследование дела по нескольким уголовным статьям шло более года. За это время было опрошено более 30 человек и проведено свыше 10 судебных экспертиз. На днях Октябрьский районный суд Иркутска вынес ему окончательный приговор.

- Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области. – Отбывать его он будет в колонии строгого режима.