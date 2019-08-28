Завещание, заверенное у нотариуса, гарантирует судьбу наследства

К сожалению, самолеты не всегда уходят в рейсы и приземляются точно по расписанию: этому, например, запросто может помешать нелетная погода. И точно так же далеко не всегда имущество, скопленное человеком в течение его жизни, достается именно тем наследникам, о которых он думал…

Казалось бы, Гражданский кодекс Российской Федерации четко регулирует порядок наследования. Но все-таки никакой, даже самый проработанный закон не может учесть все многообразие и сложность жизненных обстоятельств, которые могут иметь место в каждом конкретном случае. Вот один из таких примеров: супруги, состоящие в законном браке, купили на имя мужа трехкомнатную квартиру. После смерти мужа, не оставившего завещания, вступил в силу так называемый порядок наследования по закону. Первоочередными наследниками по закону являются его жена, двое детей и родители. Поскольку, как это чаще всего и случается в России, супруги и не думали заключать между собой брачный договор, изменяющий законный режим совместной собственности на имущество, жене выдается свидетельство о праве на наследство на Ѕ доли в праве собственности на данную квартиру. Говоря проще, ей досталась половина квартиры. Какова же судьба второй половины? Она, как говорят юристы, поступает в наследственную массу, и тут начинается самое интересное.

В нашем случае оставшаяся половина квартиры распределяется между пятью наследниками, каждому из которых достается по 1/10 доли этой недвижимости (то есть по 1/5 от половины квартиры). Этими наследниками являются снова жена (ведь предыдущие полквартиры достались ей как ее доля в общем имуществе супругов, а теперь она выступает в роли обычного, рядового наследника), двое детей и родители мужа. Казалось бы, все по закону, все справедливо, но при этом возникает масса причин для конфликтов между наследниками. Во-первых, споры могут развернуться вокруг определения порядка пользования квартирой, ведь эти десятые доли очень редко соответствуют площади отдельных комнат и других помещений. Так что если наследники хотят дальше вместе жить на этих квадратных метрах, им придется как-то договариваться обо всем этом. Во-вторых, возникает вопрос о несении расходов на содержание общего имущества: кто-то готов платить, а кто-то от этого уклоняется, поскольку живет где-то в другом месте. В-третьих, у каждого из наследников могут быть свои планы о дальнейшей судьбе этой квартиры. К примеру, один предпочел бы ее продать, распределив вырученную сумму согласно долям наследования; второй считает, что эту недвижимость стоит сдать в аренду; третий хочет сохранить «родовое гнездо» и обосноваться в нем навсегда. Но для этого ему придется выкупить у остальных их доли наследства — и тут вполне может возникнуть вопрос о цене данных долей. Ведь тот, кто их покупает, надеется, что близкие люди сделают ему естественную, на его взгляд, родственную скидку, а им, быть может, позарез нужны деньги, и они настроены продать свое имущество как можно дороже! Так что дружная прежде семья очень быстро может превратиться в непримиримых врагов. Помните, как писал Булгаков о хороших людях, которых испортил квартирный вопрос?..

А ведь описываемую нами ситуацию может дополнительно осложнять и масса других обстоятельств! Например, в том случае, когда жена оставалась женой только на бумаге, а фактически уже давным-давно живет с другим мужчиной. Или, скажем, имеет место другой, не менее житейский случай: у главы семьи есть внебрачный ребенок, о котором семья узнает только после его смерти. А если отец наследодателя оставил семью, когда тот был еще маленьким мальчиком, а его мать всю жизнь враждовала с невесткой? Словом, читатели, наверное, уже вполне осознали, что равенство долей при наследовании по закону не всегда означает справедливость…

- Подобные ситуации возникают не только в кино. Если изучить сухую статистику, то чем-то подобным может «похвастаться» каждая 6-7-я семья, - говорит нотариус Ангарского нотариального округа, член правления Нотариальной палаты Иркутской области Ирина Беневоленская, хорошо изучившая данный вопрос за годы работы, в течение которых ей не раз приходилось распутывать еще и не такие сложные клубки человеческих взаимоотношений.

Но, к счастью, в отличие от пассажиров, чьи планы и расчеты (возможно, очень важные, от которых зависит вся их дальнейшая жизнь) рушатся из-за нелетной погоды, задержавшей их в аэропорту, у человека, задумывающегося о дальнейшей судьбе своего имущества, есть возможность точно спланировать судьбу своего наследства — составить завещание и заверить его у нотариуса. Это, к слову сказать, очень хорошо понимают многие одинокие люди, у которых полностью отсутствуют законные наследники, ведь в случае наследования по закону их имущество переходит государству как выморочное. Так что они, как правило, заблаговременно составляют завещание, в котором четко и ясно указано, кому бы они предпочли оставить свое наследство. Причем такие люди зачастую настолько серьезно относятся к этому вопросу, что не раз и не два навещают нотариуса, изменяя содержание данного документа, чтобы он максимально точно выражал их волю.

Подытожим: существуют определенные «метки», которые позволяют, что называется, на берегу прогнозировать возникновение серьезных проблем у наследников. Их достаточно много, поэтому назовем только часть из них:

- наличие детей от разных браков, добрачных и внебрачных;

- сложные взаимоотношения по линиям «зять - теща (тесть)», «невестка - свекровь (свекор)», «жена - дети», а также проблемные отношения между детьми;

- наличие так называемого гражданского брака;

- наличие в кругу ближайших наследников лиц с психическими заболеваниями, а также лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией либо являющихся участниками тоталитарных сект (а также лиц, которые сам наследодатель относит к числу недостойных наследников);

- наличие имущества за границей;

- брак с иностранным гражданином;

- в состав имущества входят акции и доли в уставном капитале хозяйственных обществ, частные учреждения, недвижимость, требующая управления, предметы, представляющие культурную ценность, авторские права (в этом случае также необходимо учитывать, все ли наследники по закону в состоянии стать действительными преемниками в бизнесе, есть ли партнеры в бизнесе и какие могут быть проблемы у наследников с этими партнерами. Иногда следует принимать во внимание и то обстоятельство, не навредит ли наследство еще не очень опытному и зрелому наследнику).

- Я бы сформировала и общее правило: если наследников по закону более одного и имущество, которое будет передаваться по наследству, является ценным либо его много, либо оно требует управления, визит к нотариусу лучше не откладывать, - резюмирует Ирина Беневоленская.

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Irina_bv@inbox.ru

Нотариус Ангарского нотариального округа

Ирина Викторовна Беневоленская

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