Битва титанов: бык и як устроили драку в луже на сельской улице в Бурятии

Вместо ударов бодание, а вместо бойцовского ринга лужа на сельской улице. Необычную драку снял на видео ранним утром житель бурятского села Орлик, выйдя из своей ограды. На перекрестке, хоть и не в кулачном, но все же поединке сошлись …бык и як. То ли животные не поделили дорогу, то ли решили выяснить, кто из них самый сильный на местной ферме, а может просто стали податься за лужу, но бой парнокопытные устроили прямо в грязи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/728527" frameborder="0"></iframe> Драка быка и яка в Бурятии.Видео: группа @onlineoka в Instagram

К слову, вытолкнуть оппонента за пределы мокрого и грязного «ринга» ни яку, ни быку так и не удалось. Бык пытался забодать противника своими рогами, а як сделал ставку на свою крепкую голову и старался ей отправить соперника хотя бы в нокдаун. Кстати, кроме автора видео, присутствовал на этом бое еще один зритель. Мимо по травке, как ни в чем не бывало, прошла корова. Когда оператор навел на нее камеру, она уже покидала партер и даже не оглянулась в сторону бойцов. Видимо поединок, который по зрелищности не уступал боям в стиле UFC, ей не сильно понравился. А может быть, упертые бойцы бились за нее? В любом случае, кто оказался победителем, осталось загадкой. Съемка закончилась также резко, как и началась.

Но даже минутный ролик без развязки уже стал популярным среди пользователей бурятских соцсетей. В одной только группе за сутки видео набрало более 30 тысяч просмотров.