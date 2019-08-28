В тайге спасли жизнь сибирячке, которая заблудилась в 100 метрах от дороги

- Помогите, я заблудилась в лесу! – плакала в трубку 59-летняя женщина, позвонившая спасателям в Бурятии. – Приезжайте в район Иволгинского дацана, прошу!

Сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы тут же поехали выручать потерявшуюся сибирячку. Хорошо, что мобильник у нее был заряжен – она смогла объяснить по телефону, в какую сторону забрела.

Так что поиски не заняли много времени. Следы женщины, теряющиеся в траве, спасатели заметили буквально в 100 метрах от трассы. Включили на полную громкость сирену на машине – может, она услышит и отзовется? Но, увы, в ответ - тишина.

Не теряя времени, спасатели пешком отправились в тайгу, громко кричали, звали потерявшуюся. Под ногами уже булькало болото. Через полчаса женщину нашли, и вовремя! Сибирячку по пояс засосала трясина. Сама она никак не сумела бы выбраться - сил не осталось, только страх.

Женщину вытащил сотрудник поисково-спасательного отряда-1 Артем Кравцов. Он, не побоявшись, что его самого затянет в болото, добрался до пострадавшей, взвалил ее на плечо и вынес на землю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="432" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/728656" frameborder="0"></iframe> В Бурятии спасли женщину, которая увязла в болоте в 100 метрах от дороги..Видео: Республиканское агентство ГО и ЧС.

А потом сибирячку срочно повезли в поселок Иволгинск, вызвали фельдшера для осмотра. К счастью, с ней все в порядке. Хотя, конечно, она порядком испугалась.

- Этот лес я знаю хорошо, часто там бывала, - рассказала потом спасенная. – Но погода испортилась, из-за дождя и тумана не видно было, куда идти. А когда я случайно забрела в трясину, то запаниковала, поэтому и не могла выбраться.

В Республиканском агентстве ГО и ЧС напоминают: если идете в лес, предупредите родных, зарядите мобильник, возьмите спички и нож и наденьте яркую одежду - если потеряетесь, так вас будет легче найти.

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