ЧП на Братском ЛПК: из-за брызг щелока пострадали три человека

Несчастный случай на лесопромышленном предприятии компании "Илим" в Братске. ЧП произошло 28 августа, в разгар рабочего дня. Во время вскрытия насоса оборудования в одном из цехов остатки щелока (смесь воды с золой, прим. Ред.) из трубопровода в виде брызг задели троих ремонтников, которые серьезно пострадали.

- Они получили химические ожоги и были госпитализированы в городскую больницу, - рассказали корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе компании «Илим». - Угрозы жизни пострадавших нет.

По сообщению министерства здравоохранения Иркутской области, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас на месте ЧП работает специальная комиссия, которая выясняет все причины этого инцидента. Эвакуации сотрудников не было. Комбинат продолжает работать в штатном режиме. Кроме того, в компании «Илим» спешат успокоить, что экологических и техногенных последствий, а также угрозы жизни и здоровью остальных сотрудников и жителей Братска нет.