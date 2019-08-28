2019-08-28T15:05:40+03:00
Происшествия

ЧП на Братском ЛПК: из-за брызг щелока пострадали три человека

Угрозы местному населению нет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ЧП на Братском ЛПК: из-за брызг щелока пострадали три человекаЧП на Братском ЛПК: из-за брызг щелока пострадали три человекаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Несчастный случай на лесопромышленном предприятии компании "Илим" в Братске. ЧП произошло 28 августа, в разгар рабочего дня. Во время вскрытия насоса оборудования в одном из цехов остатки щелока (смесь воды с золой, прим. Ред.) из трубопровода в виде брызг задели троих ремонтников, которые серьезно пострадали.

- Они получили химические ожоги и были госпитализированы в городскую больницу, - рассказали корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе компании «Илим». - Угрозы жизни пострадавших нет.

По сообщению министерства здравоохранения Иркутской области, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас на месте ЧП работает специальная комиссия, которая выясняет все причины этого инцидента. Эвакуации сотрудников не было. Комбинат продолжает работать в штатном режиме. Кроме того, в компании «Илим» спешат успокоить, что экологических и техногенных последствий, а также угрозы жизни и здоровью остальных сотрудников и жителей Братска нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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