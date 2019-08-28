2019-08-28T11:35:30+03:00
Общество

Издательский дом «Комсомольская правда» в Иркутске приглашает к партнерскому участию в проекте «Моя любимая школа»

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В этом году в печатную версию ежегодного журнала «Моя любимая школа» с фотоснимками всех первоклассников Иркутска планируется включение видеопоздравлений: использование QR-кода на страницах печатного издания позволит дополнить его мультимедийным содержанием (видеогалерея, видеопоздравление или видеосюжет), размещенным на сайте irk.kp.ru и в социальных сетях.

Появление такой опции не только привлечет внимание и интерес разнонаправленной целевой аудитории, но и позволит вам рассказать о главных событиях компании и обратить внимание новых партнеров и иркутской общественности к вашим проектам.

Дополнительная информация для заинтересованных партнеров проекта «Моя любимая школа» в отделе спецпроектов «КП» - Иркутск (osp.irk@phkp.ru, тел.: +73952208007, +79025160020, +79641041903)

Моя любимая школа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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