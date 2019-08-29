2019-08-29T12:43:34+03:00
Общество

Православная Русь 2019 в Иркутске: верующие поклоняются святым мощам, молятся и покупают церковную атрибутику

Девятая выставка-форум Православная Русь 2019 в Иркутске открылась 29 августа [фоторепортаж, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Выставка-форум Православная Русь открылась в Иркутске.Выставка-форум Православная Русь открылась в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Десятки верующих из Иркутска и ближайших городов 29 августа собрались на открытии традиционной, уже девятой выставке-форуме «Православная Русь». Самое главное, то, ради чего христиане с самого утра выстроились в огромную очередь, - это поклонение привезенным из Москвы мощам великого чудотворца, святителя Спиридона, епископа Тримифунтского. Православные верят, что он еще при жизни творил чудеса, но и сейчас сердечная молитва к нему не останется безответной.

Открытие выставки-форума Православная Русь 2019 в Иркутске..Видео: Юлия ПЫХАЛОВА.

После поклонения мощам верующие гуляли по выставочному залу. Посмотреть там есть на что - церковные организации со всей России, а также Греции, Грузии представили редчайшие иконы, книги о православии и чудесах, крестики, церковную утварь, сувениры, лекарственные травы. Посетителям предлагают приложиться к иконам и помолиться о самом сокровенном - о здоровье близких, зачатии ребенка, благополучии в семье, решении проблем с работой и жильем. А еще верующие могут пообщаться со священниками местных храмов, задать любой вопрос и получить жизненный совет.

Поклониться святыням и поближе познакомиться с православной культурой на выставке-форуме «Православная Русь» в Иркутске можно до 4 сентября.

Очередь на поклонение мощам великого чудотворца, святителя Спиридона, епископа Тримифунтского выстроилась с самого утра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередь на поклонение мощам великого чудотворца, святителя Спиридона, епископа Тримифунтского выстроилась с самого утра.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ковчег с частицей мощей чудотворца святителя Спиридона, епископа Тримифунтского привезли в Иркутск из Москвы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ковчег с частицей мощей чудотворца святителя Спиридона, епископа Тримифунтского привезли в Иркутск из Москвы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поклонение святым мощам - пожалуй, самое важное в этом мероприятии для верующих. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поклонение святым мощам - пожалуй, самое важное в этом мероприятии для верующих.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На выставке-форуме собрались верующие с Иркутска и ближайших населенных пунктах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На выставке-форуме собрались верующие с Иркутска и ближайших населенных пунктах.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Верующие с интересом осматривали все, что представлено на выставке церковными организациями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Верующие с интересом осматривали все, что представлено на выставке церковными организациями.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посетители выставки любовались на иконы и прикладывались к святыням. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посетители выставки любовались на иконы и прикладывались к святыням.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Верующим помогают выбрать иконы, книги о православии и сувениры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Верующим помогают выбрать иконы, книги о православии и сувениры.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выставка-форум - отличная возможность поближе познакомиться с православной культурой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выставка-форум - отличная возможность поближе познакомиться с православной культурой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Верующие пришли на открытие выставки-форума 29 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Верующие пришли на открытие выставки-форума 29 августа.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На выставке-форуме Православная Русь в Иркутске представлена разнообразная церковная атрибутика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На выставке-форуме Православная Русь в Иркутске представлена разнообразная церковная атрибутика.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выставка-форум Православная Русь продлится в Иркутске до 4 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выставка-форум Православная Русь продлится в Иркутске до 4 сентября.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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