Награжденный медалью за операцию в Сирии контрактник, который подорвал штаб воинской части в Иркутске, отправился за решетку

В Иркутске поставлена окончательная точка в расследовании дела по факту взрыва в одной из воинских частей, который произошел 25 мая 2018 года. «Комсомолка» писала, как военнослужащий, награжденный медалью за участие в военной операции в Сирии, а на тот момент проходящий службу по контракту, подорвал самодельное взрывное устройство, подложив его на крыльце входа в здание штаба.

По версии следствия, сумку с взрывчаткой он нашел у столовой инженерно-технического состава. Бомбу, начиненную тротилом и гексогеном, контрактник спрятал у забора недалеко от соседней столовой, а затем решил подорвать ее на крыльце штаба, позже объяснив это тем, что якобы хотел «привлечь внимание должностных лиц вышестоящего командования» к ненадлежащему, по его мнению, выполнению военными своих служебных обязанностей.

Напомним, от взрыва пострадал помощник дежурного по части. Он получил травмы средней степени тяжести. А военной части был причинен ущерб на сумму 2,8 миллиона рублей. Задержали контрактника по горячим следам. В отношении него было возбуждено сразу несколько уголовных дел по статьям «Незаконные приобретение, хранение или ношение взрывных устройств», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путем взрыва», «Хулиганство с применением взрывных устройств» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Приговор Иркутского гарнизонного суда он услышал весной этого года. Тогда его приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

С таким приговором подрывник, который, к слову был признан вменяемым, не согласился и со своим адвокатом подал жалобу в апелляционную инстанцию Восточно-Сибирского окружного военного суда. Кроме того, он отказался от признаний, сообщив, что якобы его вынудили на это. Однако следователи выяснили, что он оговорил оперативников.

На днях Апелляционная инстанция окружного суда на днях признала выводы предварительного следствия и суда первой инстанции законными.

- Сокращать назначенное наказание окружной суд не стал, - сообщается в Восточно-Сибирском окружном военном суде. - Отметив, что все смягчающие вину контрактника обстоятельства, в том числе его награждение ведомственной медалью «Участнику военной операции в Сирии», были учтены при вынесении приговора. За решетку он отправится на 5 лет.