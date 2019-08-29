2019-08-29T14:31:36+03:00
Происшествия

Награжденный медалью за операцию в Сирии контрактник, который подорвал штаб воинской части в Иркутске, отправился за решетку

Подрывник отправился в колонию на 5 лет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Награжденный медалью за операцию в Сирии контрактник подорвал штаб воинской части в ИркутскеНагражденный медалью за операцию в Сирии контрактник подорвал штаб воинской части в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске поставлена окончательная точка в расследовании дела по факту взрыва в одной из воинских частей, который произошел 25 мая 2018 года. «Комсомолка» писала, как военнослужащий, награжденный медалью за участие в военной операции в Сирии, а на тот момент проходящий службу по контракту, подорвал самодельное взрывное устройство, подложив его на крыльце входа в здание штаба.

По версии следствия, сумку с взрывчаткой он нашел у столовой инженерно-технического состава. Бомбу, начиненную тротилом и гексогеном, контрактник спрятал у забора недалеко от соседней столовой, а затем решил подорвать ее на крыльце штаба, позже объяснив это тем, что якобы хотел «привлечь внимание должностных лиц вышестоящего командования» к ненадлежащему, по его мнению, выполнению военными своих служебных обязанностей.

Напомним, от взрыва пострадал помощник дежурного по части. Он получил травмы средней степени тяжести. А военной части был причинен ущерб на сумму 2,8 миллиона рублей. Задержали контрактника по горячим следам. В отношении него было возбуждено сразу несколько уголовных дел по статьям «Незаконные приобретение, хранение или ношение взрывных устройств», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путем взрыва», «Хулиганство с применением взрывных устройств» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Приговор Иркутского гарнизонного суда он услышал весной этого года. Тогда его приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

С таким приговором подрывник, который, к слову был признан вменяемым, не согласился и со своим адвокатом подал жалобу в апелляционную инстанцию Восточно-Сибирского окружного военного суда. Кроме того, он отказался от признаний, сообщив, что якобы его вынудили на это. Однако следователи выяснили, что он оговорил оперативников.

На днях Апелляционная инстанция окружного суда на днях признала выводы предварительного следствия и суда первой инстанции законными.

- Сокращать назначенное наказание окружной суд не стал, - сообщается в Восточно-Сибирском окружном военном суде. - Отметив, что все смягчающие вину контрактника обстоятельства, в том числе его награждение ведомственной медалью «Участнику военной операции в Сирии», были учтены при вынесении приговора. За решетку он отправится на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Иркутская зоогалерея открылась 29 августа на новом месте
"Доктор, вас грабят": лже-сотрудник банка перевел деньги иркутского врача на свой счет
Пенсионеры из Иркутской области завоевали бронзовые медали на Всероссийской спартакиаде
В Усолье-Сибирском суд приостановил деятельность ресторана, в котором отравились 9 человек
Вандалы осквернили военный памятник в Бурятии
В Иркутске вынесли приговор банде, угонявшей дорогие автомобили
Иркутская область получит восемь новых школьных автобусов
Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который протаранил частный дом в Иркутске
Виталий Мутко и Сергей Меняйло вновь прибыли в Иркутскую область
Пострадавшим от наводнения в Иркутской области предпринимателям начали выдавать займы
Предприниматели, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, получат первые выплаты
В Бурятии во время драки был убит работник пилорамы
В Тайшете убийца, зарезавший женщину, получил 9 лет лишения свободы
Хотела погасить кредит: продавец мебельного магазина украла у начальника полмиллиона рублей
Гоша не хочет уезжать: иркутская зоогалерея перевозит львов в новое здание
В ТПП Восточной Сибири прошла встреча с делегацией из КНР
«Ростелеком» восстановил связь в пострадавших от наводнения районах Иркутской области
Прихожанин украл деньги на пожертвования из храма в Листвянке
Родителям школьников не придется платить за посты охраны в учебных заведениях Иркутска
В Бурятии три девушки устроили дебош в кафе и избили полицейского
«За спасение погибавших»: Владимир Путин наградил жителей Иркутской области медалями
Массовое отравление учеников в Бурятии: бывшая заведующая школьной столовой заплатит штраф