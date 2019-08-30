2019-08-30T06:23:51+03:00
Общество

Погода на 1 сентября 2019 в Иркутске: в город придет 30-градусная жара

Зонтики на линейку можно не брать, погода на 1 сентября 2019 в Иркутске ожидается отличной
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 1 сентября 2019 в Иркутске: в город придет 30-градусная жараПогода на 1 сентября 2019 в Иркутске: в город придет 30-градусная жараФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Кому же не хочется продлить уходящее лето и наверстать те теплые деньки, которые забрал у иркутян дождливый июль? Синоптики спешат обрадовать, осень нынче придет к нам не строго по расписанию и припозднится как минимум на 2 - 3 дня. Отличная погода на 1 сентября 2019 в Иркутске также гарантирована. В День знаний, собирая свое чадо в школу, надевать куртку поверх выглаженного пиджака и брать на линейку зонтик точно не надо.

- Погода на 1 сентября в Иркутске действительно ожидается отличная, ожидаем солнце и +23…+25 градусов, а местами и вовсе до +30, - рассказывает «КП-Иркутск» начальник отдела метеопрогнозов иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Осадков точно не будет, а вот потом не исключено, что пройдет дождь.

Так же и в пятницу, и в выходные - на небе ни облачка! Столбик термометра в Иркутске и 31 августа должен подняться до +26… +31. А теперь о погоде на весь сентябрь. Сразу скажем, не спешите доставать из шкафа теплые вещи и в первую неделю осени. По прогнозу синоптиков слякоти, ветра и дождя не ждем. Ночами температура воздуха в среднем составит +7…+13 градусов, днем до +21…+27. А вот холодный сибирский фронт заглянет, но всего лишь на пару дней и тогда похолодает до +14…+19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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