Заклятые враги помирились: лис Боня и енотовидная собачка Бусинка подружились в зоопарке в Листвянке

- Вы не поверите! Взрослый рыжий лис Боня подружился с девочкой-енотовидной собачкой Бусинкой! - удивляются сотрудники Сибирского зоопарка в Листвянке, выложив в соцсети милое видео.

На кадрах видим, как два зверька весело играют в вольере. Шустрый лисенок прыгает по полкам, ласково поддразнивая неповоротливую собачку, а та радостно тянется к нему с пола. Видно, что им очень даже интересно друг с другом. Но что тут поразительного? А дело вот в чем. Раньше лисы с енотами и енотовидными собаками в зоопарке на дух не переносили друг друга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/728992" frameborder="0"></iframe> Лис Боня и енотовидная собачка Бусинка подружились в зоопарке в Листвянке.Видео: Сибирский зоопарк.

- Обычно мы даже не можем в вольеры посадить их рядом: были случаи, когда наши лисы так яростно кидались на соседей-енотов, что десны в кровь, - рассказывают сотрудники Сибирского зоопарка.

Из-за чего был раздор - неизвестно. Но теперь давней вражде - конец! Все благодаря этой парочке. Началось с того, что Боня стал тянуться в сторону Бусинки из своего вольера, глаз с нее не сводил. Она тоже с любопытством посматривала на лисенка - все-таки очень скучно жить в вольере одной, а рядом, оказывается, есть такой забавный рыжий сосед. Может, стоит познакомиться поближе?

- Мы осторожно посадили Бусинку к Боне, и чудо! - восторгаются в зоопарке. - Они так понравились друг другу, что теперь играют вместе!

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