Арсенал - ЦСКА 1 сентября 2019: прогноз на матч РПЛ

Два насыщенных игровых дня 8 тура Российской футбольной премьер-лиги уже позади! Но нас все еще ждет немало интересных противостояний. Одно из них – это матч Арсенал – ЦСКА, который состоится 1 сентября на стадионе “Арсенал” в Туле. Начало встречи в 16:30 по московскому времени. Представляем вашему вниманию прогноз на этот матч.

Если говорить о том, кто станет фаворитом в игре Арсенал – ЦСКА, то очевидный ответ на этот вопрос найдется не сразу. На данный момент команды являются соседями по турнирной таблице. Так ЦСКА находится на 6 месте в турнирной таблице. В 7 матчах армейцы одержали 4 победы, свели одну игру вничью и потерпели 2 поражения. ФК Арсенал же отстает от “коней” всего на 1 строчку. Они находятся на 7 месте, причем, статистика побед и поражений у них точно такая же, как у ЦСКА. Армейцы находятся чуть выше только из-за соотношения забитых и пропущенных мячей – в этом сезоне они забили 8 голов и пропустили 5. А Арсенал смог вколотить в ворота своих соперников 10 мячей, при этом позволив им забить себе 8 голов. То есть, команды фактически дышат друг другу в затылок.

Теперь обратимся к статистике встреч команд в прошлом сезоне. Оказывается, что и тогда Арсенал и ЦСКА были примерно равными соперниками – каждый из них одержал по одной победе. Первый раз они сыграли между собой 18 августа, матч проходил в Москве и завершился победой армейцев со счетом 3:0. Хозяева поля открыли счет уже на 10 минуте встречи – отличился Эрнандес Платеро. Затем практически в течение всего матча гости из Тулы усиленно оборонялись, чтобы не сделать отставание еще более крупным. Но, увы, у них не получилось. Ближе к финальному свистку, на 77 минуте, второй гол в ворота Арсенала забил Кристиян Быстрович. А за 7 минут до конца матча Федор Чалов еще больше увеличил преимущество “коней”, распечатав ворота тульской команды в третий раз. Арсеналу нужен был реванш. И они это сделали, но немного позже.

Во второй раз Арсенал и ЦСКА смогли встретиться только после зимнего перерыва – 2 марта. Причем, хоть на этот раз хозяевами поля должны были быть туляки, матч в итоге прошел на стадионе “Ахмат арена” в Грозном. Это произошло из-за того, что комиссия РФПЛ посчитала, что газон на стадионе “Арсенал” не соответствует требованиям лиги. Таким образом, встреча стала гостевой для обеих команд, что сказалось на рисунке игры. Весь первый тайм обеим командам никак не удавалось забить. А вот во второй половине встречи игроки Арсенала наконец смогли адаптироваться и начали донимать Игоря Акинфеева опасными выходами к его воротам. Такая тактика принесла плоды очень быстро. Уже через 3 минуты после начала второго тайма Лука Джорджевич смог помочь ФК Арсенал забить первый гол в этой игре. ЦСКА пытался любыми способами сравнять счет, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Зато у туляков получилось удвоить свое преимущество. На 88 минуте матча Эванс Кангва вновь огорчил Игоря Акинфеева. Итоговый счет – 2:0 в пользу Арсенала.

Таким образом, 1 сентября нас ждет матч практически равных команд. И Арсенал, и ЦСКА имеют практически равные шансы на победу. Но специалисты все-таки отдают предпочтение ЦСКА – ведь там играет один из самых перспективных нападающих РПЛ Федор Чалов, а на воротах стоит тот самый Игорь Акинфеев, который совершает просто немыслимые сейвы. Желаем обеим командам удачи в этом трудном матче!