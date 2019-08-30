2019-08-30T15:10:22+03:00
Общество

Погода на сентябрь 2019 в Иркутске: придет ли бабье лето и когда начнутся заморозки

Первый месяц осени будет теплым
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на сентябрь 2019 в Иркутске: придет ли бабье лето и когда начнутся заморозкиПогода на сентябрь 2019 в Иркутске: придет ли бабье лето и когда начнутся заморозкиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Иркутяне, не спешите доставать из шкафа теплые вещи в первую неделю осени. Она нынче придет к нам не строго по расписанию и припозднится как минимум на 2 - 3 дня. По прогнозу синоптиков слякоти, ветра и дождя пока не ждем. В субботу, 31 августа и в воскресенье, 1 сентября ожидаем солнце и +23…+25 градусов, а местами и вовсе до +30. Ну а что же остальные дни, какой будет погода на сентябрь 2019 в Иркутске?

Итак, ночами температура воздуха в среднем составит +7…+13 градусов, днем до +21…+27. А вот холодный сибирский фронт заглянет, но всего лишь на пару дней и тогда похолодает до +14…+19.

- Заметно прохладнее станет во второй и третьей декадах месяца, - рассказывает «КП-Иркутск» начальник отдела метеопрогнозов иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Днем столбик термометра уже опустится до +13…+18, ночью и вовсе до +3…+8 градусов.

А вот первые заморозки придут 15 - 17 сентября, похолодает до -3…-7 градусов. А в Катангском районе ночью подморозит до -10. Так что садоводам не мешало бы управиться с огородом до этого времени. Ну а в целом синоптики говорят, что сентябрь - друг капризный. То +25, то +10. Такие температурные перепады для него - дело обычное.

Что касается дождей, то осадков в нашем городе ожидается в пределах нормы. Выпадет около 50 мм, не исключены, правда, ливни. Ну а жители северных районов в конце сентября пусть не удивляются первому мокрому снегу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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