Обзор матча Арсенал - ЦСКА - 1:2: Седрик Гогуа. Счет, голы, статистика игроков

Только что при полных трибунах стадиона "Арсенал" в Туле завершился очень напряженный матч 8 тура РПЛ между командами Арсенал и ЦСКА, в котором со счетом 2:1 победили гости из Москвы. Однако стать лидерами в этой встрече им удалось далеко не сразу. Почему? Узнаете, прочитав наш обзор!

Матч Арсенал - ЦСКА начался с нескольких острых атак гостей, которые не приводили к голу лишь благодаря быстры действиям защитников хозяев. Но Арсенал не стал долго терпеть гегемонию москвичей, и его игроки при первой же возможности пошли в контратаку, которая увенчалась первым голом в этом матче. На 11 минуте встречи Луценко попытался прорвать оборону армейцев, но в последний момент решил пойти на хитрость и отдал мяч Лесовому. Тот не растерялся и очным ударом поразил ворота Акинфеева, который даже не успел толком сориентироваться и перевести свое внимание на другого футболиста.

Однако тулякам было рано праздновать победу. Армейцы смогли мобилизоваться и провести еще несколько опасных атак на ворота Левашова. И одна из них увенчалась успехом. На 17 минуте игрок ЦСКА пытается забить гол, но ему мешает защитник Арсенала. Мяч отлетает от ворот туляков, но его перехватывает Ахметов, который тут же забивает гол в ворота совершенно обескураженного Левашова. Больше ни одной из команд в этом тайме забить не удалось, несмотря на то, что они проводили атаку за атакой и играли просто в запредельном темпе.

Второй тайм оказался более размеренным. Опасных атак стало меньше, а вот количество остановок, наоборот, значительно увеличилось. Игроки обеих команд начали нервничать и совершать ошибки. По ходу матча 2 игрока ЦСКА и 1 футболист Арсенала получили травмы, которые не позволили им продолжить матч. В атаке у обеих команд тоже не все шло гладко. Чалов постоянно пытался забить хотя бы один гол в ворота Арсенала, но мяч упорно летел куда-то в сторону. У других игроков ЦСКА опасные моменты получались немного лучше, но голкипер Арсенала Левашов совершал просто немыслимые сейвы. Однако удержать счет равным до конца стартового свистка он, увы, не смог.

ЦСКА поставил точку в матче с Арсеналом на 74 минуте. После того, как туляки в очередной раз попытались распечатать ворота Акинфеева, армейцы завладели мячом и пошли в ответную атаку. Обляков подошел к штрафной соперников с правого фланга и отдал длинный пас на Гогуа, который находился слева от ворот. И тот точным ударом головой забил мяч в в дальний угол ворот Левашова, да так, что вратарь туляков не спас бы свою команду, даже если бы очень захотел. Несмотря на огромное желание Арсенала сравнять счет, сделать им этого, к сожалению, не удалось. ЦСКА одержал победу в этой встрече со счетом 2:1.