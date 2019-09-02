Иркутская область завозит муку и мясо из соседних регионов, а вывозит молочку и соль

Откуда берутся продукты на прилавках наших магазинов, мы обычно особо не задумываемся. Лишь бы они были натуральные, вкусные и не слишком дорогие. А ведь к нам привозят товары со всей страны - от Краснодарского до Приморского края! Но самые крупные партии обычно поступают из сибирских регионов. И понятно почему. Во-первых, они свежие, во-вторых, дешевле, в третьих, местные априори пользуются большим доверием.

- Один из основных поставщиков сметаны, колбас и молока - Красноярский край, - рассказывают в Иркутскстате. - Мясные полуфабрикаты поступают большей частью из Новосибирской области, а консервы из Бурятии. Алтайский край делится с нами мукой, крупами, макаронами, сахаром, молоком и сухими сливками. Омская область обычно отправляет сыры, сгущенку и натуральные сливки. Овощи и фрукты часто завозят через Забайкалье. Но больше всего нам поставляют муки.

Почему же столько продуктов в наших магазинах привозные, если в Иркутской области достаточно своих производств и ферм? Специалисты отвечают: от 76 до 97% продуктов местных производителей попадают на наши же прилавки. Но этого, оказывается, мало! Требуется намного больше, поэтому дополнительный товар и завозят. Вот чего Приангарью точно всегда хватает, так это картофеля, хотя и его иногда посылают из соседних регионов.

Да и вообще, обмен с соседними территориями - вещь хорошая. Потому что покупатели могут пробовать и выбирать продукты именно на свой вкус, а не довольствоваться товарами одной-двух марок. Особенно сейчас это касается майонеза и растительного масла – у нас их в достатке, но почему бы и не расширить ассортимент! Вот поэтому наша область тоже охотно делится провизией с другими регионами.

- Сметаны мы вывозим в три раза больше, чем получаем, а остальных кисломолочных продуктов - в полтора раза, - продолжают в Иркутскстате. - Щедро делимся с соседями маргарином и сыром (третьей частью от изготовленного), майонезом (отправляем больше половины) и солью, которая у нас добывается в избытке (82% уходит в другие территории). А еще поставляем безалкогольные напитки, минералку и растительное масло, но уже не такими большими партиями.