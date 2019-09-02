Выкинули на верную смерть: 8 голодных щенков оказались на мусорке в Шелехове

Картонную коробку около мусорных баков, из которой выглядывали маленькие мордочки щенят, нашла на улице жительница Шелехова, возвращаясь с работы домой. Пройти мимо женщина не смогла и заглянув в коробку, увидела что в ней прыгая друг на друга сидят 8 совсем маленьких щенков, которых судя по всему выкинули хозяева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/729455" frameborder="0"></iframe> Восемь щенят выкинули на мусорку в Шелехове.Видео: группа "Инцидент Иркутск"

Женщина тут же вытащила из пакета купленный в магазине батон, начала отламывать от него маленькие кусочки и кормить ими песиков. Малыши с такой жадностью набросились на угощения, что показалось, они не ели минимум несколько дней. Знакомая женщины сняла все на камеру, а позже выложила видео в соцсетях.

- Щенки настолько были голодными, что ели батон не глотая, - подписали авторы поста видео. – Тем, кто это сделал - крепкого здоровья и счастья.

После этого, неравнодушная иркутянка предложила жителям города при возможности забрать щенков.

- Может кому-то нужна маленькая собачка, я привезу, - пишет женщина. - Давайте хотя бы одного из них спасем.

И как минимум одного щенка хозяева нашлись буквально через час. В комментариях одна иркутянка написала, что заберет себе песика вечером. Остальные подписчики группы пока больше возмущены поступком хозяев собак, которые выбросили их на помойку на верную гибель.