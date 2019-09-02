2019-09-02T08:42:42+03:00
Дом. Семья

Выкинули на верную смерть: 8 голодных щенков оказались на мусорке в Шелехове

Собак нашла местная жительница и теперь ищет им хозяев [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Выкинули на верную смерть: 8 голодных щенков оказались на мусорке в Шелехове. Фото: группа "Инцидент Иркутск"Выкинули на верную смерть: 8 голодных щенков оказались на мусорке в Шелехове. Фото: группа "Инцидент Иркутск"
Изменить размер текста:

Картонную коробку около мусорных баков, из которой выглядывали маленькие мордочки щенят, нашла на улице жительница Шелехова, возвращаясь с работы домой. Пройти мимо женщина не смогла и заглянув в коробку, увидела что в ней прыгая друг на друга сидят 8 совсем маленьких щенков, которых судя по всему выкинули хозяева.

Восемь щенят выкинули на мусорку в Шелехове.Видео: группа "Инцидент Иркутск"

Женщина тут же вытащила из пакета купленный в магазине батон, начала отламывать от него маленькие кусочки и кормить ими песиков. Малыши с такой жадностью набросились на угощения, что показалось, они не ели минимум несколько дней. Знакомая женщины сняла все на камеру, а позже выложила видео в соцсетях.

- Щенки настолько были голодными, что ели батон не глотая, - подписали авторы поста видео. – Тем, кто это сделал - крепкого здоровья и счастья.

После этого, неравнодушная иркутянка предложила жителям города при возможности забрать щенков.

- Может кому-то нужна маленькая собачка, я привезу, - пишет женщина. - Давайте хотя бы одного из них спасем.

И как минимум одного щенка хозяева нашлись буквально через час. В комментариях одна иркутянка написала, что заберет себе песика вечером. Остальные подписчики группы пока больше возмущены поступком хозяев собак, которые выбросили их на помойку на верную гибель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Слата» объявила конкурс на создание дизайна для экосумок
Сам собрал трактор и погиб на нем в ДТП житель Усть-Илимска
100 тысяч рублей удалось получить с управляющей компании жительнице Улан-Удэ
Владимир Путин 2 сентября прилетит в Иркутскую область
Неделю ищут с квадрокоптерами: поиски 67-летнего грибника продолжаются в Зиминском районе
У иркутянина забрали 10-этажное здание за долг в 8 миллионов рублей
Молодой ученый ИГУ разрабатывает биосенсоры для рыб
На портале госуслуг доступны новые цифровые сервисы для избирателей
Мастер-классы, экскурсии и концерт пройдут 8 сентября в селе Анга в Иркутской области
Байкерский крестный ход пройдет в Иркутске 15 сентября
Горе от ума: драмтеатр Иркутска готовит премьеру по произведению Грибоедова
Подделал результаты соревнований: иркутский тренер по легкой атлетике Василий Шкурбицкий дисквалифицирован от судейства
Лексус и Тойота столкнулись на трассе «Сибирь»: один человек погиб и трое пострадали
Ограничение спиртного на 1 сентября: когда снимут в Иркутске
Спасатели высадили в Тулуне 1,5 тысячи саженцев сосны
Победы во всех боях: Дарима Сандакова из Бурятии выиграла чемпионат Европы по боксу в Мадриде
Притормози перед «зеброй»: макеты детей установили у пешеходных переходов в Зиме
«Байкал-Энергия» сыграет на Кубке Губернатора Хабаровского края: расписание матчей турнира