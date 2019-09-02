2019-09-02T11:31:37+03:00
Происшествия

Дрейфовали посреди Байкала: сотрудники МЧС спасли супругов со сломанного катера

Вместо романтической прогулки муж с женой пережили стресс [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Дрейфовали посреди Байкала: сотрудники МЧС спасли супругов со сломанного катераДрейфовали посреди Байкала: сотрудники МЧС спасли супругов со сломанного катераФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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- Только бы сигнал бедствия заметили спасатели! - переживали супруги, застрявшие на катере «Bayliner 2556» посреди Байкала.

Ранним утром 1 сентября они ехали из бухты Песчаной в сторону Иркутска, но прогулка пошла не по плану. Неожиданно сломалась система управления двигателем, и судно замерло на воде в двух километрах от берега. Завести катер никак не получалось, и муж с женой запаниковали. А что, если их отнесет слишком далеко в Байкал, а потом начнется шторм? Погода ведь непредсказуемая. Чем скорее кто-нибудь поможет добраться до берега, тем лучше.

К счастью, сигналы бедствия быстро заметили спасатели и выехали на патрульном катере к дрейфующим.

- Неисправное судно отбуксировали в поселок Большое Голоустное, - рассказал старший госинспектор по маломерным судам Западно-Байкальской группы патрульной службы № 2 Андрей Осипчук. - Медицинская помощь людям не потребовалась.

Оказалось, что катер не проходил технического освидетельствования, так что спасенного сибиряка тут же привлекли к административной ответственности. Напомним, штраф за управление судном без проверки - от 5 до 10 тысяч рублей.

И это, увы, не редкий случай. В этом году спасатели более 20 раз тащили к берегу суда, которые из-за поломок становились заложниками стихии.

Тем не менее, нарушителей в Иркутской области все-таки стало меньше. В этом году таковых - 423 человека. В прошлом году к осени оштрафовали 567 владельцев судов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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